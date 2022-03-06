Kim, Ne Kadar Rus Doğal Gazı Kullanıyor?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Batı Rusya'ya yönelik sert yaptırım kararı almış, Rusya ise yaptırımlara rağmen AB'ye gaz tedarik edeceklerini açıklamıştı. Ancak Reuters'ta yer alan habere göre, Yamal boru hattından Batı'ya giden doğalgaz boru hattında gaz akışı durduruldu.
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Malllnow ölçüm noktası aracılığıyla Almanya'ya akış, cuma sabahı erken saatlerde yaklaşık 101.119 kilovat saat (kWh/saat) olarak gerçekleşirken, gece boyunca saatte yaklaşık 13,5 milyon kilovat saat olarak gerçekleşti.
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1000 METREKÜP 1866 EURO
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı Türkiye saatiyle 14.50'de megavatsaat başına 186.65 avroya çıktı.
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Bu da bin metreküp gazın fiyatının 1.866 Euro olduğu anlamına geliyor.
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İŞTE ÜLKE ÜLKE RUS DOĞAL GAZI KULLANIM ORANLARI
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