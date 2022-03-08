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Büyükşehir'le Yalnız Değilsiniz

Yalnız yaşayan hastalar, ?Gönül Bağı? ile bağlandıkları Büyükşehir Belediyesi sayesinde artık kendilerini daha güvende hissediyor.

  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin dünyada bir ilk olan ?Gönül Bağı? projesiyle, yalnız yaşayan ve temel yaşam fonksiyonları anlık takip edilen hastalar artık kendilerini daha güvende hissediyor.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin dünyada bir ilk olan ?Gönül Bağı? projesiyle, yalnız yaşayan ve temel yaşam fonksiyonları anlık takip edilen hastalar artık kendilerini daha güvende hissediyor.

  2. Büyükşehir Belediyesi?nin BEBKA?nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı?ndan (SOGEP) hibe alan Gönül Bağı projesi, yalnız yaşayan yaşlı ve hasta vatandaşları adeta hayata bağlıyor. Tümüyle yerli yazılımların kullanıldığı, donanımsal entegrasyonları ile dünyada ilk olan proje sayesinde ciddi sağlık sorunu yaşayan yaşlı vatandaşlar, numara çevirme derdi olmadan, sadece butona basarak sağlık birimine bağlanabiliyor. Evlere kurulan akıllı paneller, güvenlik sensörleri, nabız ölçer bileklikler ve kablosuz acil durum butonu ile hasta ve yaşlılar, 7/24 takip altına alınıyor. Panel üzerindeki yeşil butona basan kullanıcılar, numara çevirmeden, santralde kuyruk beklemeden, doğrudan Evde Bakım Merkezi?ne ulaşarak ihtiyaçlarını dile getirebiliyor. Zehirlenme, kırık, nefes zorluğu çekme, şiddetli yaralanma ve benzer acil durumlarda ise kırmızı butona basılması halinde adrese doğrudan ambulans yönlendiriliyor. Özellikle yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların sağlık durumları, anlık takip ediliyor. Yaşlı hastaların anlık takibi için ?geliştirilen akıllı bileklik ile? 6 dakikada bir nabız ölçümü yapılıp, belirlenen değerler evde bakım merkezine aktarılıyor. Her hastaya özel belirlenen yüksek veya düşük nabız değerleri saptandığında, sistem alarm veriyor ve sağlık ekibi devreye gidiyor. Bunun yanında; akıllı panel üzerindeki yangın ve karbonmonoksit sensörleri ile muhtemel yangın veya soba zehirlenmelerinde, ev içerisinde çalan alarm ile hastalar uyarılarak merkeze sinyal gönderiliyor.

    Büyükşehir Belediyesi?nin BEBKA?nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı?ndan (SOGEP) hibe alan Gönül Bağı projesi, yalnız yaşayan yaşlı ve hasta vatandaşları adeta hayata bağlıyor. Tümüyle yerli yazılımların kullanıldığı, donanımsal entegrasyonları ile dünyada ilk olan proje sayesinde ciddi sağlık sorunu yaşayan yaşlı vatandaşlar, numara çevirme derdi olmadan, sadece butona basarak sağlık birimine bağlanabiliyor. Evlere kurulan akıllı paneller, güvenlik sensörleri, nabız ölçer bileklikler ve kablosuz acil durum butonu ile hasta ve yaşlılar, 7/24 takip altına alınıyor. Panel üzerindeki yeşil butona basan kullanıcılar, numara çevirmeden, santralde kuyruk beklemeden, doğrudan Evde Bakım Merkezi?ne ulaşarak ihtiyaçlarını dile getirebiliyor. Zehirlenme, kırık, nefes zorluğu çekme, şiddetli yaralanma ve benzer acil durumlarda ise kırmızı butona basılması halinde adrese doğrudan ambulans yönlendiriliyor. Özellikle yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların sağlık durumları, anlık takip ediliyor. Yaşlı hastaların anlık takibi için ?geliştirilen akıllı bileklik ile? 6 dakikada bir nabız ölçümü yapılıp, belirlenen değerler evde bakım merkezine aktarılıyor. Her hastaya özel belirlenen yüksek veya düşük nabız değerleri saptandığında, sistem alarm veriyor ve sağlık ekibi devreye gidiyor. Bunun yanında; akıllı panel üzerindeki yangın ve karbonmonoksit sensörleri ile muhtemel yangın veya soba zehirlenmelerinde, ev içerisinde çalan alarm ile hastalar uyarılarak merkeze sinyal gönderiliyor.

  3. ?Kendimi güvende hissediyorum?<br> Bursa?da yalnız yaşayan 65 yaşındaki Süreyya Beleda, ?geçirdiği sağlık sorunlarının ardından? yatağa bağımlı sürdürdüğü hayatında, Büyükşehir Belediyesi?nin Evde Bakım Hizmetleri?yle adeta yeni bir sayfa açtı. Büyükşehir Belediyesi?nden 3 yıldır fizyoterapi, fizik tedavi ve akupunktur hizmeti alarak yeniden ayağa kalkmayı başaran Beleda, ?Gönül Bağı? projesini aktif olarak kullanıyor. Bir taraftan hastalıklarla mücadele ederken, diğer taraftan yalnız yaşamanın verdiği tedirginlikle her gece korku içerisinde yatağa gittiğini belirten Beleda, ?Ama bu proje ile artık kendimi güvende hissediyorum. Çünkü biliyorum ki bana bir şey olursa, düğmeye bastığımda Büyükşehir Belediyesi?nin sağlık ekipleri hemen gelecek. Bu projeyi anlattığımda, arkadaşlarım bana gıpta ile batıyor. Bildiğim kadarıyla böyle kapsamlı proje başka yerde yok. Bu hizmetler için Büyükşehir Belediyesi?ne çok teşekkür ediyorum. Yalnız yaşayan, bakıma ihtiyacı olan benim gibi belirli yaş üzerindeki herkesin bu hizmetlerden faydalanmasını isterim. Çünkü kendilerini çok güvende hissedecekler. Başına herhangi bir şey geldiği zaman bilecek ki biri ona yetişecek. Yani benim gibi başını yastığa rahat şekilde koyacak? dedi.

    ?Kendimi güvende hissediyorum?
    Bursa?da yalnız yaşayan 65 yaşındaki Süreyya Beleda, ?geçirdiği sağlık sorunlarının ardından? yatağa bağımlı sürdürdüğü hayatında, Büyükşehir Belediyesi?nin Evde Bakım Hizmetleri?yle adeta yeni bir sayfa açtı. Büyükşehir Belediyesi?nden 3 yıldır fizyoterapi, fizik tedavi ve akupunktur hizmeti alarak yeniden ayağa kalkmayı başaran Beleda, ?Gönül Bağı? projesini aktif olarak kullanıyor. Bir taraftan hastalıklarla mücadele ederken, diğer taraftan yalnız yaşamanın verdiği tedirginlikle her gece korku içerisinde yatağa gittiğini belirten Beleda, ?Ama bu proje ile artık kendimi güvende hissediyorum. Çünkü biliyorum ki bana bir şey olursa, düğmeye bastığımda Büyükşehir Belediyesi?nin sağlık ekipleri hemen gelecek. Bu projeyi anlattığımda, arkadaşlarım bana gıpta ile batıyor. Bildiğim kadarıyla böyle kapsamlı proje başka yerde yok. Bu hizmetler için Büyükşehir Belediyesi?ne çok teşekkür ediyorum. Yalnız yaşayan, bakıma ihtiyacı olan benim gibi belirli yaş üzerindeki herkesin bu hizmetlerden faydalanmasını isterim. Çünkü kendilerini çok güvende hissedecekler. Başına herhangi bir şey geldiği zaman bilecek ki biri ona yetişecek. Yani benim gibi başını yastığa rahat şekilde koyacak? dedi.

  4. ?Hayatlara dokunuyoruz?<br> Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem evde bakım hizmetlerinden yararlanan hem de Gönül Bağı uygulamasını kullanan Süreyya Beleda?yı evinde ziyaret etti. Sistemin nasıl çalıştığını ve evde sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti bizzat Beleda?dan dinleyen Başkan Aktaş, sosyal belediyeciliğin son yıllarda Türkiye?de çok geliştiğini, Bursa?da da örnek uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi. Bursa?nın 17 ilçesinde 8 bin 500?e yakın yaşlı ve hastanın evde bakım hizmetlerinden yararlandığını dile getiren Başkan Aktaş, halen 200?ü aşkın yaşlı ve hastanın da Gönül Bağı projesine dahil olduğunu hatırlattı. Verdikleri hizmetlerle alakalı memnuniyeti bizzat hastalardan duymanın keyif verici olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, ?Açıkçası bu, çalışma azmimizi daha da arttırıyor. Hayatlara dokunabilir olmak, bizim için gerçekten çok kıymetli ve değerli. Hem Süreyya hanıma hem de hastalıklarla mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Devletimiz güçlü, belediyemiz gerçekten güçlü. Hayatlara dokunmaya, insanların dertlerine derman olmaya devam edeceğiz? şeklinde konuştu.

    ?Hayatlara dokunuyoruz?
    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem evde bakım hizmetlerinden yararlanan hem de Gönül Bağı uygulamasını kullanan Süreyya Beleda?yı evinde ziyaret etti. Sistemin nasıl çalıştığını ve evde sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti bizzat Beleda?dan dinleyen Başkan Aktaş, sosyal belediyeciliğin son yıllarda Türkiye?de çok geliştiğini, Bursa?da da örnek uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi. Bursa?nın 17 ilçesinde 8 bin 500?e yakın yaşlı ve hastanın evde bakım hizmetlerinden yararlandığını dile getiren Başkan Aktaş, halen 200?ü aşkın yaşlı ve hastanın da Gönül Bağı projesine dahil olduğunu hatırlattı. Verdikleri hizmetlerle alakalı memnuniyeti bizzat hastalardan duymanın keyif verici olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, ?Açıkçası bu, çalışma azmimizi daha da arttırıyor. Hayatlara dokunabilir olmak, bizim için gerçekten çok kıymetli ve değerli. Hem Süreyya hanıma hem de hastalıklarla mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Devletimiz güçlü, belediyemiz gerçekten güçlü. Hayatlara dokunmaya, insanların dertlerine derman olmaya devam edeceğiz? şeklinde konuştu.