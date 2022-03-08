Büyükşehir'le Yalnız Değilsiniz

?Kendimi güvende hissediyorum?

Bursa?da yalnız yaşayan 65 yaşındaki Süreyya Beleda, ?geçirdiği sağlık sorunlarının ardından? yatağa bağımlı sürdürdüğü hayatında, Büyükşehir Belediyesi?nin Evde Bakım Hizmetleri?yle adeta yeni bir sayfa açtı. Büyükşehir Belediyesi?nden 3 yıldır fizyoterapi, fizik tedavi ve akupunktur hizmeti alarak yeniden ayağa kalkmayı başaran Beleda, ?Gönül Bağı? projesini aktif olarak kullanıyor. Bir taraftan hastalıklarla mücadele ederken, diğer taraftan yalnız yaşamanın verdiği tedirginlikle her gece korku içerisinde yatağa gittiğini belirten Beleda, ?Ama bu proje ile artık kendimi güvende hissediyorum. Çünkü biliyorum ki bana bir şey olursa, düğmeye bastığımda Büyükşehir Belediyesi?nin sağlık ekipleri hemen gelecek. Bu projeyi anlattığımda, arkadaşlarım bana gıpta ile batıyor. Bildiğim kadarıyla böyle kapsamlı proje başka yerde yok. Bu hizmetler için Büyükşehir Belediyesi?ne çok teşekkür ediyorum. Yalnız yaşayan, bakıma ihtiyacı olan benim gibi belirli yaş üzerindeki herkesin bu hizmetlerden faydalanmasını isterim. Çünkü kendilerini çok güvende hissedecekler. Başına herhangi bir şey geldiği zaman bilecek ki biri ona yetişecek. Yani benim gibi başını yastığa rahat şekilde koyacak? dedi.