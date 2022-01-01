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Ezgi Mola Saçlarını Kısacık Kesti Son Hali Olay

TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, dizide buhrana girerek saçlarını kısacık kesti ve gerçek hayatta da kısa saç kullanmaya başladı. İşte Ezgi Mola'nın kısa saçlı son hali...

  1. Masumlar Apartmanı'nın yeni fragmanı olay yarattı! Safiye rolüyle damga vuran Ezgi Mola'nın fragmanda saçlarını kestiği sahneye sosyal medyadan yorum yağdı. Mola, saçını gerçekten kestiğine inanmayanlar için "S&#807;akacıktan yaptım sandıysanız u&#776;zu&#776;lu&#776;ru&#776;m! S&#807;aka sevmem" notuyla ve kısa saçlarıyla paylaşımda bulundu.

    Masumlar Apartmanı'nın yeni fragmanı olay yarattı! Safiye rolüyle damga vuran Ezgi Mola'nın fragmanda saçlarını kestiği sahneye sosyal medyadan yorum yağdı. Mola, saçını gerçekten kestiğine inanmayanlar için "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem" notuyla ve kısa saçlarıyla paylaşımda bulundu.

  2. Kırmızı Oda'nın doktoru Binnur Kaya'nın Safiye'yi evinde ziyarete gitmesi de dizinin hayranlarını sevindirdi.

    Kırmızı Oda'nın doktoru Binnur Kaya'nın Safiye'yi evinde ziyarete gitmesi de dizinin hayranlarını sevindirdi.

  3. 38 yaşındaki sevilen oyuncu Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisindeki rolü için imaj değişikliği yaparak saçlarını kısacık kestirdi. Mola'nın yeni saçları ise akıllara 25 yıl önceki imajını getirdi.

    38 yaşındaki sevilen oyuncu Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisindeki rolü için imaj değişikliği yaparak saçlarını kısacık kestirdi. Mola'nın yeni saçları ise akıllara 25 yıl önceki imajını getirdi.

  4. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Ezgi Mola, imaj değiştirdi. Oyuncu, son halini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Ezgi Mola, imaj değiştirdi. Oyuncu, son halini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

  5. Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Mola, yeni imajını da takipçilerinin beğenisine sundu.

    Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Mola, yeni imajını da takipçilerinin beğenisine sundu.

  6. Saçlarını kestirmediğini düşünen takipçilerine seslenen oyuncu, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem" dedi.

    Saçlarını kestirmediğini düşünen takipçilerine seslenen oyuncu, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem" dedi.

  7. Ezgi Mola, gelen yorumların ardından kendini tiye almayı da ihmal etmedi. Yeni imajı 25 yıl önceki haline benzetilen Mola, yıllar önceki bir fotoğrafını paylaşmayı ihmal etmedi.

    Ezgi Mola, gelen yorumların ardından kendini tiye almayı da ihmal etmedi. Yeni imajı 25 yıl önceki haline benzetilen Mola, yıllar önceki bir fotoğrafını paylaşmayı ihmal etmedi.

  8. Başarılı oyuncunun imaj değişikliğinin nedeni ise Masumlar Apartmanı'ndaki rolü. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde yaşadığı tüm travmalar sonrasında dönüşü olmayan bir yola giren Safiye'nin saçını kestiği bir sahne yer alıyor.

    Başarılı oyuncunun imaj değişikliğinin nedeni ise Masumlar Apartmanı'ndaki rolü. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde yaşadığı tüm travmalar sonrasında dönüşü olmayan bir yola giren Safiye'nin saçını kestiği bir sahne yer alıyor.

  9. Senaryoyu okuyan Mola'nın sahnede peruk kullanmayı tercih etmeyerek kendi saçlarını kesiyor.

    Senaryoyu okuyan Mola'nın sahnede peruk kullanmayı tercih etmeyerek kendi saçlarını kesiyor.

  10. Başarılı oyuncu Mola, sahne ve canlandırdığı Safiye karakteri için şunları söyledi:

    Başarılı oyuncu Mola, sahne ve canlandırdığı Safiye karakteri için şunları söyledi:

  11. "Oynamaktan en keyif aldığım karakter Safiye. Böylesine başarılı bir senaryo, yönetmen ve ekiple denk gelebilecekken, bize karakteri daha da hissettirebilecekse bunu sahnede yapmalıyım hissi verdi. İyi ki de böyle oldu ve ben sahnede kendi saçlarımı kestim. Bu sezonun açık ara en iyi bölümü olduğunu, Safiye'yi daha iyi anlayacağımız bölümlerin geleceğini düşünüyorum."

    "Oynamaktan en keyif aldığım karakter Safiye. Böylesine başarılı bir senaryo, yönetmen ve ekiple denk gelebilecekken, bize karakteri daha da hissettirebilecekse bunu sahnede yapmalıyım hissi verdi. İyi ki de böyle oldu ve ben sahnede kendi saçlarımı kestim. Bu sezonun açık ara en iyi bölümü olduğunu, Safiye'yi daha iyi anlayacağımız bölümlerin geleceğini düşünüyorum."