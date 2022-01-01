Ezgi Mola Saçlarını Kısacık Kesti Son Hali Olay

"Oynamaktan en keyif aldığım karakter Safiye. Böylesine başarılı bir senaryo, yönetmen ve ekiple denk gelebilecekken, bize karakteri daha da hissettirebilecekse bunu sahnede yapmalıyım hissi verdi. İyi ki de böyle oldu ve ben sahnede kendi saçlarımı kestim. Bu sezonun açık ara en iyi bölümü olduğunu, Safiye'yi daha iyi anlayacağımız bölümlerin geleceğini düşünüyorum."