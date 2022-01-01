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Yarışmacıların Hepsi Maaşlı Çıktı

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara ödediği haftalık ücretler ortaya çıktı. En yüksek maaş alan yarışmacı ise şaşırttı.

  1. Uzun süre adada yaşam mücadelesi veren Survivor yarışmacılarının herhangi bir ücret alıp almadığı yıllarca en çok merak edilenler arasında yer aldı. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara haftalık ödediği maaşları ortaya çıktı.

    Uzun süre adada yaşam mücadelesi veren Survivor yarışmacılarının herhangi bir ücret alıp almadığı yıllarca en çok merak edilenler arasında yer aldı. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara haftalık ödediği maaşları ortaya çıktı.

  2. Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak ödeme yapıldığı iddia edildi.

    Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak ödeme yapıldığı iddia edildi.

  3. Yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında. <br> İşte Survivor All Star yarışmacılarının kazandığı ücretler...

    Yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında.
    İşte Survivor All Star yarışmacılarının kazandığı ücretler...

  4. Sude Burcu: 5 bin

    Sude Burcu: 5 bin

  5. Anıl Berk Baki: 6 bin

    Anıl Berk Baki: 6 bin

  6. Merve Aydın: 6 bin

    Merve Aydın: 6 bin

  7. Berkan Karabulut: 6 bin

    Berkan Karabulut: 6 bin

  8. Barış Murat Yağcı: 7 bin

    Barış Murat Yağcı: 7 bin

  9. Sema Aydemir: 8 bin

    Sema Aydemir: 8 bin

  10. Adem Kılıççı: 9 bin

    Adem Kılıççı: 9 bin

  11. Nagihan Karadere: 9 bin

    Nagihan Karadere: 9 bin

  12. Batuhan Karacakaya: 9 bin

    Batuhan Karacakaya: 9 bin

  13. Ayşe Yüksel: 9 bin

    Ayşe Yüksel: 9 bin

  14. Atakan Arslan: 9 bin

    Atakan Arslan: 9 bin

  15. Ogeday Girişken: 10 bin

    Ogeday Girişken: 10 bin

  16. Nisa Bölükbaşı: 10 bin

    Nisa Bölükbaşı: 10 bin