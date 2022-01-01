Yarışmacıların Hepsi Maaşlı Çıktı
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara ödediği haftalık ücretler ortaya çıktı. En yüksek maaş alan yarışmacı ise şaşırttı.
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Uzun süre adada yaşam mücadelesi veren Survivor yarışmacılarının herhangi bir ücret alıp almadığı yıllarca en çok merak edilenler arasında yer aldı. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara haftalık ödediği maaşları ortaya çıktı.
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Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak ödeme yapıldığı iddia edildi.
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Yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında.
İşte Survivor All Star yarışmacılarının kazandığı ücretler...
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Sude Burcu: 5 bin
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Anıl Berk Baki: 6 bin
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Merve Aydın: 6 bin
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Berkan Karabulut: 6 bin
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Barış Murat Yağcı: 7 bin
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Sema Aydemir: 8 bin
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Adem Kılıççı: 9 bin
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Nagihan Karadere: 9 bin
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Batuhan Karacakaya: 9 bin
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Ayşe Yüksel: 9 bin
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Atakan Arslan: 9 bin
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Ogeday Girişken: 10 bin
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Nisa Bölükbaşı: 10 bin