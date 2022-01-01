Büyükşehir'den Amatöre Büyük Destek

Erdoğan'ın da tepki gösterdiği hakim ve savcıya inceleme
Erdoğan'ın da tepki gösterdiği hakim ve savcıya inceleme
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı artıyor: Toplam 205 sefer iptal edildi
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı artıyor: Toplam 205 sefer iptal edildi
Benzin ve motorine 8. büyük zam bu gece geliyor!
Benzin ve motorine 8. büyük zam bu gece geliyor!
Toplu taşımaya büyük zam hazırlığı
Toplu taşımaya büyük zam hazırlığı
Maskeye talep düştü üretim azaldı
Maskeye talep düştü üretim azaldı
FETÖ kamuya sızmaya çalışıyor
FETÖ kamuya sızmaya çalışıyor
Ayçiçeği yağında fiyat 15-20 güne düşer
Ayçiçeği yağında fiyat 15-20 güne düşer
Sibirya'dan geliyor: İstanbul'da 'yoğun kar yağışına' hazırlık toplantısı
Sibirya'dan geliyor: İstanbul'da 'yoğun kar yağışına' hazırlık toplantısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Şentürk hayatını kaybetti
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Şentürk hayatını kaybetti
Vali Aydoğdu: Bugün bu yağlar bitmezse bedeli ağır olur
Vali Aydoğdu: Bugün bu yağlar bitmezse bedeli ağır olur
Sınıf öğretmeni beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti
Sınıf öğretmeni beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti
Bursa'da yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak
Bursa'da yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak
Meteoroloji bu bölgeleri uyardı: Yoğun kar ve sağanak geliyor
Meteoroloji bu bölgeleri uyardı: Yoğun kar ve sağanak geliyor
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
ABD Rusya'dan enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladı
ABD Rusya'dan enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladı
İstanbul'da kar alarmı! İşte alınan kararlar
İstanbul'da kar alarmı! İşte alınan kararlar
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi TBMM'de
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi TBMM'de
Erdoğan'dan kadın muhtarlara 'ayçiçek yağı' talimatı
Erdoğan'dan kadın muhtarlara 'ayçiçek yağı' talimatı
YÖK'ten üniversitelerde 'engelsiz sınav' düzenlemesi
YÖK'ten üniversitelerde 'engelsiz sınav' düzenlemesi
Birinci ve ikinci el araç satıcılarına ceza çıkmadı
Birinci ve ikinci el araç satıcılarına ceza çıkmadı
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 60'ı kadın öğretmenlerden oluşuyor
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 60'ı kadın öğretmenlerden oluşuyor
Benzin ve motorine zam: Motorin 23 TL'ye gidiyor
Benzin ve motorine zam: Motorin 23 TL'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı'ndan 'yurt dışına giden hekimlere' tepki
Cumhurbaşkanı'ndan 'yurt dışına giden hekimlere' tepki
Erdoğan'dan sert tepki: Ey hakim nasıl serbest bırakırsın?
Erdoğan'dan sert tepki: Ey hakim nasıl serbest bırakırsın?
Buğday fiyatları tarihi zirveyi gördü
Buğday fiyatları tarihi zirveyi gördü
Otoyol ve köprülerde 31 Mart'ta HGS dönemi başlıyor
Otoyol ve köprülerde 31 Mart'ta HGS dönemi başlıyor
Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi?
Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi?
Bahçeli: Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz
Bahçeli: Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz
Adalet Bakanı açıkladı: Hakim ve sacıların yüzde 43'ü kadın
Adalet Bakanı açıkladı: Hakim ve sacıların yüzde 43'ü kadın
Altının gram durdurulamıyor: 941 lira seviyesine çıktı
Altının gram durdurulamıyor: 941 lira seviyesine çıktı

Büyükşehir'den Amatöre Büyük Destek

Bursa?da sporun çıtasını yükseltmek amacıyla her alanda önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine hizmetlerini daha sağlıklı verebilmeleri amacıyla 2 milyon 500 bin TL?lik maddi yardımda bulundu.

  1. Bursa?da sporun tabana yayılması ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok çalışmayı hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kısıtlı imkanlarına rağmen önemli görev üstlenen amatör futbol kulüplerini de desteklemeye devam ediyor. 2018 yılında 177 amatör futbol kulübüne toplam 1 milyon 100 bin TL nakdi yardım, 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için 240 amatör spor kulübünün liglere katılım ücreti olarak 298 bin TL ödeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak amatör spor kulüplerine toplam 2 milyon 500 bin TL?lik nakdi yardımda bulundu. Amatör kulüplere saha kazandırılması ve malzeme desteği gibi konularda başrolü üstlenen Büyükşehir Belediyesi, Bursa?daki spor kulüplerine sadece 2021 yılında 1434 adet araç tahsisi yaptı. Büyükşehir Belediyesi amatör futbol kulüplerine spor malzemesi desteği kapsamında bugüne kadar 5.850 adet maç forması, 6.000 adet yağmurluk, 5.850 adet maç şortu, 6.000 adet antrenman yeleği, 5.850 adet maç tozluğu, 6.000 adet futbol topu, 6.000 adet antrenman tişörtü, 500 çift kaleci eldiveni, 6.000 adet antrenman şortu, 500 adet malzeme çantası, 6.000 adet antrenman çorabı, 6.000 adet tekmelik, 6.000 adet antrenman eşofman takımı dağıtımı yaptı.&#8232;

    Bursa?da sporun tabana yayılması ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok çalışmayı hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kısıtlı imkanlarına rağmen önemli görev üstlenen amatör futbol kulüplerini de desteklemeye devam ediyor. 2018 yılında 177 amatör futbol kulübüne toplam 1 milyon 100 bin TL nakdi yardım, 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için 240 amatör spor kulübünün liglere katılım ücreti olarak 298 bin TL ödeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak amatör spor kulüplerine toplam 2 milyon 500 bin TL?lik nakdi yardımda bulundu. Amatör kulüplere saha kazandırılması ve malzeme desteği gibi konularda başrolü üstlenen Büyükşehir Belediyesi, Bursa?daki spor kulüplerine sadece 2021 yılında 1434 adet araç tahsisi yaptı. Büyükşehir Belediyesi amatör futbol kulüplerine spor malzemesi desteği kapsamında bugüne kadar 5.850 adet maç forması, 6.000 adet yağmurluk, 5.850 adet maç şortu, 6.000 adet antrenman yeleği, 5.850 adet maç tozluğu, 6.000 adet futbol topu, 6.000 adet antrenman tişörtü, 500 çift kaleci eldiveni, 6.000 adet antrenman şortu, 500 adet malzeme çantası, 6.000 adet antrenman çorabı, 6.000 adet tekmelik, 6.000 adet antrenman eşofman takımı dağıtımı yaptı. 

  2. Atatürk Kongre Kültür Merkezi?ndeki amatör spor kulüplerine yardım törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş?ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, Olimpiyat derecesi bulunan milli sporcu Hatice Kübra İlgün, amatör spor kulüplerinin yönetici ve sporcuları katıldı.

    Atatürk Kongre Kültür Merkezi?ndeki amatör spor kulüplerine yardım törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş?ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, Olimpiyat derecesi bulunan milli sporcu Hatice Kübra İlgün, amatör spor kulüplerinin yönetici ve sporcuları katıldı.

  3. Büyükşehir amatörün yanında&#8232;Törende konuşan Büyükşehir <br>Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yardım paralarının pazartesi günü kulüplerin hesaplarında olacağını açıkladı. Futbol gibi çok popüler olmayan spor branşlarındaki kulüplere daha fazla maddi destek sağladıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, karate gibi diğer branşların da gelişmesi için her zaman kulüplerin yanında olduklarını ifade etti. Bursa?nın sporda da ezberleri bozan bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, ?2018 yılında amatör kulüplerimize 1 milyon 100 bin TL nakdi yardım yapmıştık. 2018-2019 ve 2019-2020?de de lige katılım ücretlerini karşılamıştık. Bursa'daki spor kulüplerine 2021 yılında 1434 adet araç tahsis ettik. Büyükşehir Belediyesi?nin futbol sahalarında 1 yılda ortalama 4000 resmi müsabaka oynanıyor. Yine 15 bin 600 saat antrenman yapılıyor. Yılda ortalama 7 bin 800 saat gece antrenman yapılır. Ortalamalarda 80 farklı amatör spor kulübü futbol sahalarından yararlanıyor. İhtiyaç duyulan malzeme yardımlarını da ayrıca yapıyoruz? dedi.&#8232;

    Büyükşehir amatörün yanında Törende konuşan Büyükşehir
    Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yardım paralarının pazartesi günü kulüplerin hesaplarında olacağını açıkladı. Futbol gibi çok popüler olmayan spor branşlarındaki kulüplere daha fazla maddi destek sağladıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, karate gibi diğer branşların da gelişmesi için her zaman kulüplerin yanında olduklarını ifade etti. Bursa?nın sporda da ezberleri bozan bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, ?2018 yılında amatör kulüplerimize 1 milyon 100 bin TL nakdi yardım yapmıştık. 2018-2019 ve 2019-2020?de de lige katılım ücretlerini karşılamıştık. Bursa'daki spor kulüplerine 2021 yılında 1434 adet araç tahsis ettik. Büyükşehir Belediyesi?nin futbol sahalarında 1 yılda ortalama 4000 resmi müsabaka oynanıyor. Yine 15 bin 600 saat antrenman yapılıyor. Yılda ortalama 7 bin 800 saat gece antrenman yapılır. Ortalamalarda 80 farklı amatör spor kulübü futbol sahalarından yararlanıyor. İhtiyaç duyulan malzeme yardımlarını da ayrıca yapıyoruz? dedi. 

  4. Ortak payda Bursaspor&#8232;<br>Sporcuların ve kulüplerin başarılarının katlanarak artmasını arzuladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, ?Bursa sanayisi, tarımı, doğasıyla meşhur oluduğu gibi şampiyon Bursaspor?un da şehridir. İnşallah önümüzde kongremiz var. Bu sene ligde kalıyoruz. Bursaspor?u eski başarılarına ulaşmış şekilde tekrar herkese göstereceğiz. Kulüplerimizin renkleri farklı olabilir ama bizler yeşil beyaza gönül vermiş şehiriz. Ortak paydamız Bursaspor?dur. Kulüplerimize tekrar başarılar diliyorum? diye konuştu.&#8232;

    Ortak payda Bursaspor 
    Sporcuların ve kulüplerin başarılarının katlanarak artmasını arzuladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, ?Bursa sanayisi, tarımı, doğasıyla meşhur oluduğu gibi şampiyon Bursaspor?un da şehridir. İnşallah önümüzde kongremiz var. Bu sene ligde kalıyoruz. Bursaspor?u eski başarılarına ulaşmış şekilde tekrar herkese göstereceğiz. Kulüplerimizin renkleri farklı olabilir ama bizler yeşil beyaza gönül vermiş şehiriz. Ortak paydamız Bursaspor?dur. Kulüplerimize tekrar başarılar diliyorum? diye konuştu. 

  5. Hedef 25 bin aktif sporcu&#8232;<br>Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, Bursa?nın amatör sporlar için önemli bir şehir olduğunu söyledi. Pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Osman Kılıç, pandemi öncesinde Bursa?nın Türkiye?de oynanan futbol müsabakalarının iki katına ev sahipliği yaptığını belirtti. Bursa?nın bu açıdan ciddi desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Kılıç, ?Bursa?da yaklaşık 1100 antrenör, 400 hakem, 240 tane spor kulübü, 5000 tane yönetici, 20 bin lisanslı sporcu aktif olarak bulunuyor. Tesis ihtiyaçlarımızı belediyelerimizin ve Bakanlığımızın destekleriyle kapatıyoruz. 15 sene önce 5-6 sahada futbolun oynandığını Bursa?da, bugün 52 tane sahana futbol oynatılıyor. Bursa olarak bizler çok şanslıyız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her konuda yanımızda oluyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu zaten sürekli bizleri destekliyor. Hedefimiz, seneye aktif sporcu sayısını 25 bine, müsabaka sayısını ise 10 bine çıkarmak. Bizlere bu imkanları sağlayan herkese teşekkür ediyorum? dedi.&#8232;&#8232;

    Hedef 25 bin aktif sporcu 
    Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, Bursa?nın amatör sporlar için önemli bir şehir olduğunu söyledi. Pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Osman Kılıç, pandemi öncesinde Bursa?nın Türkiye?de oynanan futbol müsabakalarının iki katına ev sahipliği yaptığını belirtti. Bursa?nın bu açıdan ciddi desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Kılıç, ?Bursa?da yaklaşık 1100 antrenör, 400 hakem, 240 tane spor kulübü, 5000 tane yönetici, 20 bin lisanslı sporcu aktif olarak bulunuyor. Tesis ihtiyaçlarımızı belediyelerimizin ve Bakanlığımızın destekleriyle kapatıyoruz. 15 sene önce 5-6 sahada futbolun oynandığını Bursa?da, bugün 52 tane sahana futbol oynatılıyor. Bursa olarak bizler çok şanslıyız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her konuda yanımızda oluyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu zaten sürekli bizleri destekliyor. Hedefimiz, seneye aktif sporcu sayısını 25 bine, müsabaka sayısını ise 10 bine çıkarmak. Bizlere bu imkanları sağlayan herkese teşekkür ediyorum? dedi.  

  6. Konuşmaların ardından Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başkan Alinur Aktaş?ın yanı sıra protokol üyeleri tarafından amatör spor kulüplerine temsili yardım çekleri teslim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

    Konuşmaların ardından Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başkan Alinur Aktaş?ın yanı sıra protokol üyeleri tarafından amatör spor kulüplerine temsili yardım çekleri teslim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.