Büyükşehir'den Amatöre Büyük Destek

Bursa?da sporun tabana yayılması ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok çalışmayı hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kısıtlı imkanlarına rağmen önemli görev üstlenen amatör futbol kulüplerini de desteklemeye devam ediyor. 2018 yılında 177 amatör futbol kulübüne toplam 1 milyon 100 bin TL nakdi yardım, 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için 240 amatör spor kulübünün liglere katılım ücreti olarak 298 bin TL ödeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak amatör spor kulüplerine toplam 2 milyon 500 bin TL?lik nakdi yardımda bulundu. Amatör kulüplere saha kazandırılması ve malzeme desteği gibi konularda başrolü üstlenen Büyükşehir Belediyesi, Bursa?daki spor kulüplerine sadece 2021 yılında 1434 adet araç tahsisi yaptı. Büyükşehir Belediyesi amatör futbol kulüplerine spor malzemesi desteği kapsamında bugüne kadar 5.850 adet maç forması, 6.000 adet yağmurluk, 5.850 adet maç şortu, 6.000 adet antrenman yeleği, 5.850 adet maç tozluğu, 6.000 adet futbol topu, 6.000 adet antrenman tişörtü, 500 çift kaleci eldiveni, 6.000 adet antrenman şortu, 500 adet malzeme çantası, 6.000 adet antrenman çorabı, 6.000 adet tekmelik, 6.000 adet antrenman eşofman takımı dağıtımı yaptı.