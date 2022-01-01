Av Sezonunun Bitimine Bir Ay Kala Tezgahlarda Balık Çeşidi Arttı
Karadeniz?de bu sıralar bol çeşit avlanan balıklar tezgahları süslerken, hamsi de uzun bir aranın ardından yerini tezgahlarda alarak kilosu 40 TL?den satılıyor.
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Balıkçılar, av sezonunun bitimine 1 ay kala balık çeşitliliğinin arttığına dikkat çekti.
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"SEZONUN EN BEREKETLİ GÜNLERİ" Hamsinin genelde Hopa-Trabzon açıklarında avlandığını söyleyen balıkçı Gökmen Aydın, " Şu sıralar balık bollanıyor ancak piyasa durgun. Aylar sonra ilk defa bu kadar bol çeşit balık geldi. Birkaç gündür sezonun en bereketli günlerini yaşıyoruz" dedi.
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Aydın, tezgahlarda satılan balık fiyatlarını sıraladı:
"Hamsi 40 TL, mezgit 50 TL, tirsi 30 TL, alabalık 50 TL, istavrit 30 TL, somon 60 TL levrek 80 TL."
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Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise bu sıralar çeşidi en bol olan dönemi yaşadıklarını belirtti.
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"HAMSİ FAZLA OLMUYOR" Bundan sonra da av sezonunun bitimine kadar bu çeşidin devam etmesini beklediklerini söyleyen Çoğalmış, "Tezgahın demirbaşı hamsi, istavrit, mezgit dolayısıyla bol çeşit olunca talep biraz daha fazla oluyor. Hamsi de şu sıralar çıkıyor ancak fazla miktarda olmuyor" ifadelerini kullandı.
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