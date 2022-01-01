SAVAŞTAKİ BELİRSİZLİK Yatırımcılardan gezginlere kadar kimse belirsizliği sevmez. Ukrayna'daki savaş, liman kapanışlarının ve nakliye gecikmelerinin buğdaydan ham petrole ve yemeklik yağa kadar her şeyin teslimatını sınırlayıp sınırlayamayacağına dair belirsizliği artırdı. Savaşta bundan sonra ne olacağına dair belirsizlik, turistleri planlı veya mevcut seyahat planları hakkında iki kez düşündürürken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin zaten kırılgan olan seyahat endüstrisi üzerindeki etkisinin diğer etkenlere göre daha geç hissedileceğinin altı çizildi.