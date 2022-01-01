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Erdoğan Ve Herzog, Ankara'da Bir Araya Geldi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Herzog Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bir araya geldi.

  1. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog?u taşıyan uçak Ankara'ya indi.

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog?u taşıyan uçak Ankara'ya indi.

  2. 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olan Herzog?un Türkiye'de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başladı.

    2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olan Herzog?un Türkiye'de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başladı.

  3. Ardındab, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

    Ardındab, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

  4. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.

  5. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

  6. UÇAKTA DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR Uçağın kuyruk kısmında Galata Kulesi, Boğaz Köprüsü ve Ayasofya Camii'yi yansıtan bir kompozisyon yer aldı.

    UÇAKTA DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR Uçağın kuyruk kısmında Galata Kulesi, Boğaz Köprüsü ve Ayasofya Camii'yi yansıtan bir kompozisyon yer aldı.

  8. Uçakta İngilizce, Türkçe ve İbranice 'Barış', İşbirliği' ve 'Gelecek' yazıları da yer verildi.

    Uçakta İngilizce, Türkçe ve İbranice 'Barış', İşbirliği' ve 'Gelecek' yazıları da yer verildi.

  9. Uçağın burun kısmında barışı simgeleyen zeytin dalı çiziminin bulunduğu görüldü.

    Uçağın burun kısmında barışı simgeleyen zeytin dalı çiziminin bulunduğu görüldü.

  10. İsrail tarafının yaptığı açıklamada da görüşmelerde, ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyelinin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi. Herzog, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkacak. Cumhurbaşkanı Herzog, İstanbul?da Yahudi cemaatinin üyeleriyle yarın bir araya gelecek.

    İsrail tarafının yaptığı açıklamada da görüşmelerde, ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyelinin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi. Herzog, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkacak. Cumhurbaşkanı Herzog, İstanbul?da Yahudi cemaatinin üyeleriyle yarın bir araya gelecek.

  11. İsrail Cumhurbaşkanı, Ankara?ya gelmesinin ardından Anıtkabiri ziyaret ederek mozoleye çiçek bıraktı.

    İsrail Cumhurbaşkanı, Ankara?ya gelmesinin ardından Anıtkabiri ziyaret ederek mozoleye çiçek bıraktı.

  12. İSRAİL'DEKİ HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ İki ülke arasında ilişkiler, İsrail'de Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun başbakan olduğu dönemde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması üzerine yaşanan gelişmelerle zarar görmüştü.

    İSRAİL'DEKİ HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ İki ülke arasında ilişkiler, İsrail'de Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun başbakan olduğu dönemde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması üzerine yaşanan gelişmelerle zarar görmüştü.

  13. Ankara, Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'i istişareler için Ankara'ya çağırmış, Ankara'daki İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh'in da bir süre ülkesine dönmesini istemişti. Kısa süre sonra tarafların talebi üzerine, Türkiye Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nu, İsrail de İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'yi geri çekmişti. Böylece iki ülke arasındaki diplomatik temsil maslahatgüzar seviyesine düşürülmüştü.

    Ankara, Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'i istişareler için Ankara'ya çağırmış, Ankara'daki İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh'in da bir süre ülkesine dönmesini istemişti. Kısa süre sonra tarafların talebi üzerine, Türkiye Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nu, İsrail de İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'yi geri çekmişti. Böylece iki ülke arasındaki diplomatik temsil maslahatgüzar seviyesine düşürülmüştü.

  14. İsrail'de 23 Mart 2021'de yapılan erken seçim sonrası koalisyon görüşmeleri uzun süre devam etmişti. Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti, 13 Haziran 2021'de güvenoyu aldı. Netanyahu, 12 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini 14 Haziran'da halefi Bennett'e devretti.

    İsrail'de 23 Mart 2021'de yapılan erken seçim sonrası koalisyon görüşmeleri uzun süre devam etmişti. Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti, 13 Haziran 2021'de güvenoyu aldı. Netanyahu, 12 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini 14 Haziran'da halefi Bennett'e devretti.

  15. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 7 Temmuz 2021'de göreve gelen yeni İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında gelişen diyalog, Türkiye ve İsrail arasında yeniden normalleşme adımlarının atılmasını sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz 2021'de mevkidaşı Herzog ile telefon görüşmesi yaparak, göreve başlaması dolayısıyla kendisini tebrik etti.

    Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 7 Temmuz 2021'de göreve gelen yeni İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında gelişen diyalog, Türkiye ve İsrail arasında yeniden normalleşme adımlarının atılmasını sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz 2021'de mevkidaşı Herzog ile telefon görüşmesi yaparak, göreve başlaması dolayısıyla kendisini tebrik etti.

  16. Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'e taşınması kararını vermesinin ardından düzenlenen protestolara müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 60'tan fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 binden fazlası yaralanmıştı. Netanyahu yönetimi, sertlik yanlısı politikalarında ısrar etmişti.

    Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'e taşınması kararını vermesinin ardından düzenlenen protestolara müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 60'tan fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 binden fazlası yaralanmıştı. Netanyahu yönetimi, sertlik yanlısı politikalarında ısrar etmişti.