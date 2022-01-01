Son 50 Yılın En Büyük Petrol Krizi Kapıda

Bunun yanı sıra, 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak ve İran ihracatının musluklarını açmak için ABD ve İran arasındaki müzakereler sadece birkaç gün önce yakın görünüyordu. Ancak Rusya'nın ABD'den, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının Rusya'nın İran'la ticaretini engellemeyeceğine dair yazılı bir garanti talep etmesi, görüşmelere dair şüphe uyandırdı. Ancak, ABD ile İran arasındaki diyaloğun yeniden sağlanması durumunda İran'ın tankerlerde depolanmış ve hemen sevk edilebilecek birkaç yüz bin varil petrolü var. Bu küresel petrol üretimine üretime bir milyon varil ekleyebilir.