Amatör Maçta Çevik Kuvvet Müdahalesi
Bursa'da Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçtuğu kavgayı çevik kuvvet polisleri ayırdı.
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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.
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Kavga hızla büyürken polis ekipleri de taraftara biber gazı sıkarak müdahale etti.
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Olaylar nedeniyle hakem maçı durdurarak futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti.
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Tribünlerin fişeklerle kırmızıya boyanması dikkat çekti.
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