Amatör Maçta Çevik Kuvvet Müdahalesi

Beş ilde daha okullar pazartesiye kadar tatil edildi
Beş ilde daha okullar pazartesiye kadar tatil edildi
Son 24 saatte koronavirüsten 143 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 143 kişi hayatını kaybetti
Bir polisin şehit olduğu saldırı ile ilgili Valilikten açıklama
Bir polisin şehit olduğu saldırı ile ilgili Valilikten açıklama
İstanbul'daki havalimanlarında kar tedbiri
İstanbul'daki havalimanlarında kar tedbiri
Ayçiçek yağı taşıyan gemilerin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Ayçiçek yağı taşıyan gemilerin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
ÖSYM açıkladı: Testi pozitif olanlar sınava girebilecek mi?
ÖSYM açıkladı: Testi pozitif olanlar sınava girebilecek mi?
Bakan Özer'den okul yöneticilerine 'velilerle maddi ilişki kurmayın' uyarısı
Bakan Özer'den okul yöneticilerine 'velilerle maddi ilişki kurmayın' uyarısı
Ons altın 18 ayın zirvesini gördü...Yatırımcı ne yapmalı?
Ons altın 18 ayın zirvesini gördü...Yatırımcı ne yapmalı?
Benzin ve motorine 8. büyük zam! Motorin 25 TL'yi geçti
Benzin ve motorine 8. büyük zam! Motorin 25 TL'yi geçti
Mart kapıdan baktırıyor: Yurdun büyük kesiminde kar bekleniyor
Mart kapıdan baktırıyor: Yurdun büyük kesiminde kar bekleniyor
İstanbul'daki hakim ve savcılar yarın idari izinli sayılacak
İstanbul'daki hakim ve savcılar yarın idari izinli sayılacak
YÖK'ten İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama
YÖK'ten İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti
4 polise işkenceden dava açılmıştı, 2 polis ve 2 sağlıkçıya soruşturma
4 polise işkenceden dava açılmıştı, 2 polis ve 2 sağlıkçıya soruşturma
İstanbul'da okullar 14 Mart'a kadar tatil edildi
İstanbul'da okullar 14 Mart'a kadar tatil edildi
Kar nedeniyle İstanbul'da personele idari izin
Kar nedeniyle İstanbul'da personele idari izin
Bakan Koca sağlık çalışanları için 14 Mart'ı işaret etti
Bakan Koca sağlık çalışanları için 14 Mart'ı işaret etti
İstanbul'da kar önlemi: Metro, marmaray ve tramvay sefer saatleri uzatıldı
İstanbul'da kar önlemi: Metro, marmaray ve tramvay sefer saatleri uzatıldı
'Enflasyonla gelişmiş ülkelerin de boğuştuğu bir gerçektir'
'Enflasyonla gelişmiş ülkelerin de boğuştuğu bir gerçektir'
Savcıyı döven zanlı itiraz üzerine tutuklandı
Savcıyı döven zanlı itiraz üzerine tutuklandı
Erdoğan'ın da tepki gösterdiği hakim ve savcıya inceleme
Erdoğan'ın da tepki gösterdiği hakim ve savcıya inceleme
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı artıyor: Toplam 205 sefer iptal edildi
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı artıyor: Toplam 205 sefer iptal edildi
Toplu taşımaya büyük zam hazırlığı
Toplu taşımaya büyük zam hazırlığı
Maskeye talep düştü üretim azaldı
Maskeye talep düştü üretim azaldı
FETÖ kamuya sızmaya çalışıyor
FETÖ kamuya sızmaya çalışıyor
Ayçiçeği yağında fiyat 15-20 güne düşer
Ayçiçeği yağında fiyat 15-20 güne düşer
Sibirya'dan geliyor: İstanbul'da 'yoğun kar yağışına' hazırlık toplantısı
Sibirya'dan geliyor: İstanbul'da 'yoğun kar yağışına' hazırlık toplantısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Şentürk hayatını kaybetti
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Şentürk hayatını kaybetti
Vali Aydoğdu: Bugün bu yağlar bitmezse bedeli ağır olur
Vali Aydoğdu: Bugün bu yağlar bitmezse bedeli ağır olur
Sınıf öğretmeni beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti
Sınıf öğretmeni beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

Amatör Maçta Çevik Kuvvet Müdahalesi

Bursa'da Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçtuğu kavgayı çevik kuvvet polisleri ayırdı.

  1. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

    Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

  2. Kavga hızla büyürken polis ekipleri de taraftara biber gazı sıkarak müdahale etti.

    Kavga hızla büyürken polis ekipleri de taraftara biber gazı sıkarak müdahale etti.

  3. Olaylar nedeniyle hakem maçı durdurarak futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti.

    Olaylar nedeniyle hakem maçı durdurarak futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti.

  4. Tribünlerin fişeklerle kırmızıya boyanması dikkat çekti.

    Tribünlerin fişeklerle kırmızıya boyanması dikkat çekti.