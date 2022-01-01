Soğuk Algınlığına 1 Doz Masal

Büyükşehir Belediyesi?nin ?kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla? kente yeni kütüphaneler kazandırılması, 22 bin kitaplık dijital kütüphanenin halka açılması, açık hava kütüphanelerinin kurulması ve kütüphaneden kitap alanlara ücretsiz toplu taşıma bileti verilmesi gibi uygulamalarının yanında gibi Kitap Eczanesi projesi de büyük ilgi görüyor. Hedef kitlesi 0-12 yaş grubu olan ve ilk olarak geçtiğimiz yıl Bursa Şehir Hastanesi?nde hayata geçirilen Kitap Eczanesi, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi?nin ardından şimdi de Medicana Bursa Hastanesi?nde açıldı. Proje kapsamında tedavi için hastaneye gelen çocuklar, doktorlar tarafından tedavinin ardından kitap okumaya yönlendiriliyor. Çocuklara tedavileri için gerekli ilaçları yazan doktorlar, ilave olarak da çocuk adına düzenlenen bir kitap reçetesi veriyor. Bu reçete ile hastane içerisindeki Kitap Eczanesi?ne gelen çocuklar, kendi yaş gruplarına göre istedikleri hikaye kitaplarını ücretsiz alıyor.