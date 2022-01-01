Galatasaray, 20 Yıl Sonra Nou Camp Stadı'nda
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak Galatasaray, karşılaşma için son antrenmanını Nou Camp Stadı'nda yaptı.
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Galatasaray, en son 13 Kasım 2002 tarihinde Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Barcelona ile oynadığı maç için çıktığı Nou Camp'a yaklaşık 20 yıl sonra tekrar ayak bastı.
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Teknik direktör Domenec Torrent yönetimine yapılan ve bir saat süren antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
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Galatasaray'da Barcelona'ya getirilmeyen Arda Turan dışında takımdaki tüm futbolcular, antrenmana katıldı.
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İspanya'nın önemli takımlarından Barcelona'ya karşı şimdiye kadar 8 maç oynayan Galatasaray, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.
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Yaklaşık 20 yıl önce oynanan son maç Barcelona'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
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Nou Camp'ta yarın akşam TSİ 23.00'te tekrar sahaya çıkacak Barcelona ve Galatasaray'ın maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
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Takımların şu ilk 11'lerle sahaya çıkması bekleniyor:
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Barcelona: Marc-Andre Ter Stegen, Jordi Alba, Clement Lenglet, Ronald Araujo, Sergino Dest, Frenkie de Jong, Nicolas Gonzalez, Pedri Gonzalez, Ousmane Dembele, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres
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Galatasaray: Inaki Pena, Ömer Bayram, Marcao, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Bafetimbi Gomis.