Galatasaray, 20 Yıl Sonra Nou Camp Stadı'nda

Teknik direktör Domenec Torrent yönetimine yapılan ve bir saat süren antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Galatasaray, en son 13 Kasım 2002 tarihinde Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Barcelona ile oynadığı maç için çıktığı Nou Camp'a yaklaşık 20 yıl sonra tekrar ayak bastı.

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