Bugün Ve Yarın 20 Santim Kar Yağacak

İSTANBUL, Ankara, Bursa, Balıkesir başta olmak üzere bir çok il son 35 yılın en yoğun mart karına hazırlanıyor. İstanbul'daki tüm kurumlar karla mücadele için alarma geçirilirken, havayola şirketleri yarınki uçuşlarını ertelemeye başladı. İstanbul Valiliği de okulları 10 Mart 2022 Perşembe gününden 14 Mart 2022 pazartesi gününe kadar tatil etti. İstanbul'da hava sıcaklığı Sibirya soğukları ile hissedilir şekilde düşerken kar yağışı kuzey ilçelerinde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi beklenen 5 günlük kar yağışı için metro seferlerinde düzenleme yaptı. Kar yağışı sadece İstanbul'u değil, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Ankara, Kayseri, Sivas başta olmak üzere yurdun büyük bir kesimini etkileyecek. Meteorolojinin yayınladığı son hava durumu tahminine göre de bu yağış önümüzdeki haftaya sarkacak. İşte son hava durumu tahmini ve uyarılar: