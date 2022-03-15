Bugün Ve Yarın 20 Santim Kar Yağacak
TÜRKİYE son 37 yılın en yoğun kar yağışını yaşayacak. Meteoroloji 10 Mart perşembe günü yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Kar yağışı 15 Mart'a kadar sürecek. İstanbul'da okullar 15 Mart 2022 pazartesiye kadar tatil edildi. Orhan Şen, İstanbul için uyarı yaparken, İBB, metro seferlerini uzattı. Kar yağışı beklenen iller listesinde Kocaeli, Bursa, Balı
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İSTANBUL, Ankara, Bursa, Balıkesir başta olmak üzere bir çok il son 35 yılın en yoğun mart karına hazırlanıyor. İstanbul'daki tüm kurumlar karla mücadele için alarma geçirilirken, havayola şirketleri yarınki uçuşlarını ertelemeye başladı. İstanbul Valiliği de okulları 10 Mart 2022 Perşembe gününden 14 Mart 2022 pazartesi gününe kadar tatil etti. İstanbul'da hava sıcaklığı Sibirya soğukları ile hissedilir şekilde düşerken kar yağışı kuzey ilçelerinde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi beklenen 5 günlük kar yağışı için metro seferlerinde düzenleme yaptı. Kar yağışı sadece İstanbul'u değil, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Ankara, Kayseri, Sivas başta olmak üzere yurdun büyük bir kesimini etkileyecek. Meteorolojinin yayınladığı son hava durumu tahminine göre de bu yağış önümüzdeki haftaya sarkacak. İşte son hava durumu tahmini ve uyarılar:
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Türkiye son 35 yılın en soğuk ve yoğun kar yağışına hazırlanıyor. Kar yağışı bugün yurda giriş yaptı. İlk etkisini de kuzey bölgelerde gösteriyor. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Bolu'da sulu kar yağışı başladı. Sulu kar yağışı gece Sibirya soğukları ile ısının daha da düşmesi ile yerini etkili bir kar yağışına bırakacak. Kar yağışı 10 Mart Perşembe günü Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu illerinde çok kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'de ise sulu kar ile başlayıp cuma günü kara çevirecek. Kar yağışı önümüzdeki 5 gün kuvvetli bir şekilde ara vermeden sürecek.
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Sibirya soğukları : Yoğun kar yağışı Sibirya soğukları ile birlikte geldi. Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 10 derece inerek mevsim normallerinin altına düşecek. Aşırı soğuklar ve tipi sebebiyle buzlanma, don olayları bekleniyor. Kar yağışı ise şiddetli rüzgarla zaman zaman tipiye çevirecek.
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İstanbul'da kar yağışı başladı : İstanbul'da bugün öğle saatlerinde karla karışık yağmur başladı. Kar, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu ve Yassıören Mahallesi'nde kendini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Arnavutköy?de zaman şiddetini arttırarak sürüyor. Kar yağışı, Silivri'nin Gazitepe, Kadıköy ve Akören mahallerinde hafif şekilde etkisini sürdürüyor. İstanbul Valiliği kar yağışı sebebiyle 10 Mart 2022 Perşembe gününden 14 Mart 2022 pazartesi gününe kadar okulları tatil etti. Valilik üniversitelerin de tatil kararı alacağını duyurdu. Hamile ve engelliler de idari izinli sayıldı.
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Meteoroloji 20 santim kar bekliyor : İstanbul'da kar yağışı asıl etkisini perşembe günü gösterecek. Meteorolojinin geçtiği son uyarıya göre İstanbul'da 20 santime yakın bir kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin tam 10 derece altına düşecek. İstanbul için meteoroloji uyarısı şöyle:
*İstanbul il genelinde 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın (mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında) etkili olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 cm üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor. İstanbul?daki soğuk havanın, kar yağışlarının ve kuvvetli rüzgârın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.
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İBB metro seferlerinde düzenleme yaptı THY'de yarın için onlarca sefer iptal edilirken, İBB'den de yeni kararlar geliyor. Metro İstanbul da 13 Mart'a kadar sefer saatlerinin uzatıldığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00?ye kadar uzatılmıştır."
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Tam -42 derece var!.. Aybar kar fırtınası
Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava forum sitesi İstanbul?da beklenen kar yağışına ilişkin yeni tahminler yaptı. "Aybar Kar Fırtınası" adını verdikleri sistemle ilgili yeni paylaşımda, "Aybar İstanbul ve çevresine yaklaştı. 5500 m sıcaklıklarında Avrupa'da Marmara dikkat çekiyor. Tam -42° var. Perşembe ve Cuma yoğun kar yağışları var. İstanbul Havalimanı ilk beyazlayan yerlerden olur. Cumartesi Vortex oluşabilir" denildi.
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Orhan Şen İstanbul için kar ve saat verdi
"Bugün Türkiye'de Kıyı Ege dışında yağış var" diyen Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Yağışlar Güney Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur şeklinde. İstanbul öğleden sonra karla karışık yağmur var, sıcaklık 4-5 derece" bilgisi verdi.
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Orhan Şen "en yoğunu Cuma yağacak" dedi.
Orhan Şen, Kar Türkiye'ye yarın (Perşembe ) sabah 6-7 civarında Marmaranın kuzey ve doğusundan başlayacak. İstanbul'un kuzey ilçelerinden daha sonra Marmara'nın doğusu ve Anadoluda da devam edecek. Sıcaklıklar 3-4 C daha düşecek. En kuvvetli kar yağışı Cuma günü görünüyor." dedi.
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Meteorolojinin sitesinde yayınladığı 5 günlük haritalı hava durumu tahmini de şöyle:
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