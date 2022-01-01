Yurtdışına Giden Doktorlar Bakın Ne Kadar Maaş Alıyor

Göz doktoru 728 bin Euro (11 milyon 883 TL), cilt doktoru 543 bin Euro (8 milyon 860 bin TL), ortopedi 669 bin Euro (10 milyon 920 bin TL), üroloji 564 bin Euro (9 milyon 205 bin TL), cerrah 611 bin Euro (9 milyon 972 bin TL), iç hastalıkları uzmanı 583 bin (9 milyon 514 bin TL), kulak-burun-boğaz 466 bin (7 milyon 605 bin TL), kadın doktoru 415 bin Euro (6 milyon 770 bin TL), pratisyen yani uzman olmayan doktor 405 bin Euro (6 milyon 607 bin TL), çocuk doktoru 427 bin (6 milyon 966 bin TL), nöroloji/pskiyatr 324 bin Euro (5 milyon 286 bin TL)kazanıyor.