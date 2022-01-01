Yurtdışına Giden Doktorlar Bakın Ne Kadar Maaş Alıyor
Türkiye?de yurt dışına giderek yeni bir hayat kurmaya çalışan doktorların sayısı artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktora ayda 8 bin TL ile 25 bin TL ödendiğini belirttiği sözlerinin ardından ABD ve Avrupa'ya giden doktorların maaşları merak konusu oldu.
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Almanya, kapılarını Türk doktorlara açmak için, ?Diploma denkliği şartını? kaldırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de doktorların ayda 8-9 bin TL, en yüksek kazanana da 25 bin TL aylık aldığını belirterek, bunun yeterli olduğunu, gerekirse yurt dışından doktor getirileceğini söyledi.
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Sözcü'nün haberine göre batı ülkeleri, yetişmiş elemanlarına en büyük desteği sağlıyor. Bunların başında da doktorlar geliyor.
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Türk doktorları ülkesine isteyen Almanya'da stajyer bir doktorun aylık maaşı 4 bin 700 ile 6 bin 300 Euro (yaklaşık 102 bin 375 TL) arasında değişiyor.
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Klinikte görev yapan uzman doktor 6 bin 200 ile 8 bin 100 Euro (132 bin 200 TL), başhekim ya da idari görevli doktor ise ayda 7 bin 700 ile 10 bin 600 Euro (172 bin 250 TL) arasında kazanıyor.
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Başhekim ya da yönetici pozisyonunda bu rakamlar ortalama ikiye katlanıyor. Asistan ya da işe yeni başlamış doktorların en az yıllık geliri ise 50 bin Euro (816 bin TL) civarında.
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İsviçre ve Danimarka'da işe yeni başlayan veya henüz asistan olan doktorlar yaklaşık 70 bin Euro (1 milyon 142 bin TL) kazanıyor. Bu durumdaki bir Türk doktorun, Almanya ya da İsviçre'deki işini bırakıp Türkiye'ye gitmesi pek mümkün görünmüyor.
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Özel muayenehanesi olan doktorlar ise çok daha fazla kazanıyor. Almanya'da bunun bir üst sınırı yok ama ortalama gelirleri, kliniklerde çalışanlara göre çok fazla.
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Göz doktoru 728 bin Euro (11 milyon 883 TL), cilt doktoru 543 bin Euro (8 milyon 860 bin TL), ortopedi 669 bin Euro (10 milyon 920 bin TL), üroloji 564 bin Euro (9 milyon 205 bin TL), cerrah 611 bin Euro (9 milyon 972 bin TL), iç hastalıkları uzmanı 583 bin (9 milyon 514 bin TL), kulak-burun-boğaz 466 bin (7 milyon 605 bin TL), kadın doktoru 415 bin Euro (6 milyon 770 bin TL), pratisyen yani uzman olmayan doktor 405 bin Euro (6 milyon 607 bin TL), çocuk doktoru 427 bin (6 milyon 966 bin TL), nöroloji/pskiyatr 324 bin Euro (5 milyon 286 bin TL)kazanıyor.
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Yıllık kazançlara bakıldığında ülke ülke, artık kıdemini almış ortalama bir doktorun yıllık brüt kazancı Alman Doktorlar Dergisi'nin yaptığı listeye göre şu şekilde:
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AVUSTRALYA: 135 bin Euro (2 milyon 202 bin TL)
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DANİMARKA: 155 bin Euro (2 milyon 528 bin TL)
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ALMANYA: 79 bin Euro (1 milyon 288 bin TL)
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FRANSA: 70 bin 900 Euro (1 milyon 156 bin TL)
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İNGİLTERE: 100 bin 200 Euro (1 milyon 634 bin TL)
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HOLLANDA: 105 bin 400 Euro (1 milyon 719 bin TL)
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İSVİÇRE: 190 bin 200 Euro (3 milyon 103 bin TL)
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ABD: 185 bin Euro (3 milyon 17 bin TL)