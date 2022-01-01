Öğrencilere Burs Desteği Başlıyor

Liselilere de burs müjdesi Uygulamanın bu eğitim döneminin ikinci yarısına yetiştiğini, bu nedenle Mart ? Nisan- Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde 4 ay burs verileceğini ifade eden Başkan Aktaş, önümüzdeki eğitim döneminde ise bursların her iki dönemi de kapsayacak şekilde 8 ay verileceğini vurguladı. Böylece bir öğrenciye yılda 4 bin TL burs desteği sağlanacağını dile getiren Başkan Aktaş, burs desteğinden 3 bin öğrencinin yararlanacağını, bu sayının duruma göre daha da artabileceğini kaydetti. Konuşmasında lise öğrencilerine de burs müjdesi veren Başkan Aktaş, ?İlk etapta üniversite öğrencilerini kapsayacak olan projeye önümüzdeki süreçte meslek lisesi öğrencilerini de dahil edeceğiz. Bu konuda sanayicilerimizle de görüştük. Sanayinin ihtiyacı olan bölümleri tercih eden öğrencilere yönelik desteğimiz olacak. Bu konuda burs desteği verilecek bölümlerin belirlenmesi noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca hayırseverlerimizle görüşmelerimiz de devam ediyor. Sürece onların önemli katkıları olacak. Belediye iştiraklerimiz sürecin içinde olacak. Rakamları da şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Kooperatifin sekretarya işlemleri için gerekli tüm ihtiyaçlar belediyemiz tarafından karşılayacak. Dolayısıyla gelen her bağış son kuruşuna kadar öğrencilerimize aktırılacak. Ben hayırseverlerimizin kooperatife desteğini bekliyor ve kooperatifimizin hayırlı olmasını diliyorum? diye konuştu.