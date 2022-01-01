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Yüz Bin Kişinin Sigortası İptal!

Sigortalı olarak gösterilen "hayalet çalışanlara" yönelik denetimler artırıldı. "Çalışan" olarak gösterilen 106 bin 180 kişinin sigortalılığı iptal edildi. Sahte sigortalı olarak tespit edilen kişiler ve bu iş yerleri şimdi yandı...

  1. Emekli olmak için tabela şirketlere, dolandırıcılara para kaptırmayın uyarısı yaptığını belirten Vatan gazetesi yazarı Mert Nayır, son denetimde mağdur sayısının 106 bin kişi olduğunu belirtti. Kayıt dışı denetimlerin tam gaz devam ettiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Nayır yazısında önemli detaylara yer verdi:

    Emekli olmak için tabela şirketlere, dolandırıcılara para kaptırmayın uyarısı yaptığını belirten Vatan gazetesi yazarı Mert Nayır, son denetimde mağdur sayısının 106 bin kişi olduğunu belirtti. Kayıt dışı denetimlerin tam gaz devam ettiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Nayır yazısında önemli detaylara yer verdi:

  2. Emekli olabilmek ve sigortanın sunduğu sağlık desteklerinden ücretsiz yararlanmak için çalışmadığı halde sigortalı olarak gösterilen "hayalet çalışanlara" yönelik denetimler artırıldı.

    Emekli olabilmek ve sigortanın sunduğu sağlık desteklerinden ücretsiz yararlanmak için çalışmadığı halde sigortalı olarak gösterilen "hayalet çalışanlara" yönelik denetimler artırıldı.

  3. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçen yıl yapılan denetimlerde, 3 bin 230 iş yerinin sahte olduğu belirlenirken, bu tabela iş yerlerinin çalışanı olarak gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi.

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçen yıl yapılan denetimlerde, 3 bin 230 iş yerinin sahte olduğu belirlenirken, bu tabela iş yerlerinin çalışanı olarak gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi.

  4. Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alan Kurum, bu kapsamda geçen yıl Türkiye genelinde 250 binden fazla denetim yaptı.

    Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alan Kurum, bu kapsamda geçen yıl Türkiye genelinde 250 binden fazla denetim yaptı.

  5. Denetimlerde, 3 bin 230 iş yerinin "sahte" olduğu belirlenirken, bu iş yerlerinde "çalışan" olarak gösterilen 106 bin 180 kişinin sigortalılığı iptal edildi.

    Denetimlerde, 3 bin 230 iş yerinin "sahte" olduğu belirlenirken, bu iş yerlerinde "çalışan" olarak gösterilen 106 bin 180 kişinin sigortalılığı iptal edildi.

  6. Söz konusu sahte sigorta işlemlerini yapan kişi ve kurumlara toplam 550 milyon lira idari para cezası uygulandı.

    Söz konusu sahte sigorta işlemlerini yapan kişi ve kurumlara toplam 550 milyon lira idari para cezası uygulandı.

  7. Tüm ödemeler iade edilecek <br> Söz konusu denetimlerde sahte sigortalı olarak tespit edilen kişilere Kurum tarafından ödenen emekli aylıkları, iş göremezlik ödenekleri, analık ve emzirme ödenekleri ile sağlık kuruluşlarında yapılan sağlık harcamalarının tamamı faiziyle beraber geri iade talep edilecek.

    Tüm ödemeler iade edilecek
    Söz konusu denetimlerde sahte sigortalı olarak tespit edilen kişilere Kurum tarafından ödenen emekli aylıkları, iş göremezlik ödenekleri, analık ve emzirme ödenekleri ile sağlık kuruluşlarında yapılan sağlık harcamalarının tamamı faiziyle beraber geri iade talep edilecek.

  8. Yani özetle ne oldu; Eldeki bulgurdan da olundu. Yatırılan primlere ne mi oldu? Ya devlet kasasına kaldı ya da dolandırıcıların cebine

    Yani özetle ne oldu; Eldeki bulgurdan da olundu. Yatırılan primlere ne mi oldu? Ya devlet kasasına kaldı ya da dolandırıcıların cebine