Rus Protestocuların Sosyal Medyada Kullandığı Kodlar Deşifre Oldu

14 BİN KİŞİ PROTESTOLARA KATILDIĞI İÇİN GÖZALTINDA Kadının, Moskova?nın metro sisteminde aktif olan yüz tanıma yazılımı tarafından tespit edildiğine inanıyor ve mahkeme duruşmasında, tweet'ini içeren ve yetkililerin tweet'i yayınladıktan hemen sonra ekran görüntüsünü aldıklarını gösteren bir belge sunuldu. Rusya merkezli insan hakları örgütü OVD-Info'ya göre, Ukrayna?ya saldırıların iki hafta önce başlamasından bu yana Rusya genelinde yaklaşık 14 bin kişi, esas olarak protestolara katıldıkları için gözaltına alındı. Şimdiye kadar, çoğu birkaç saat veya gün boyunca tutuldu.