Volkswagen'in Elektrikli Minibüsü Tanıtıldı

Meteorolojiden İstanbul, Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden İstanbul, Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar uyarısı
Cumhurbaşkanının 'aktarma' yetkisine mahkemeden vize
Cumhurbaşkanının 'aktarma' yetkisine mahkemeden vize
TOGG seri imalata geçiyor, lansman tarihi belli oldu
TOGG seri imalata geçiyor, lansman tarihi belli oldu
LGS süreleri ve soruların dağılımında değşiklik yok
LGS süreleri ve soruların dağılımında değşiklik yok
Erdoğan: Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar
Erdoğan: Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar
TMO'dan ayçiçeği yağı açıklaması
TMO'dan ayçiçeği yağı açıklaması
Etik Kurulu'ndan İçişlerine... Etik davranışları özendirin
Etik Kurulu'ndan İçişlerine... Etik davranışları özendirin
Otoyol geçişlerindeki cezalar yarıya indirilecek
Otoyol geçişlerindeki cezalar yarıya indirilecek
Semih Durmuş: Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdam edilmeli
Semih Durmuş: Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdam edilmeli
İstanbul'da kar tedbirleri: Unkapanı Köprüsü kapatıldı
İstanbul'da kar tedbirleri: Unkapanı Köprüsü kapatıldı
Dolar, 15 lira sınırına dayandı
Dolar, 15 lira sınırına dayandı
Bakan Özer: Atamada ağırlık 'okul öncesi' eğitime
Bakan Özer: Atamada ağırlık 'okul öncesi' eğitime
27 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
27 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
MB'nin yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini arttı
MB'nin yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini arttı
THY 180 seferini iptal etti
THY 180 seferini iptal etti
Brent petrol sert düştü... Düşüş pompaya henüz yansımadı!
Brent petrol sert düştü... Düşüş pompaya henüz yansımadı!
Ayçiçeği üretiminde 4 ilde 7 bölgeye daha destek verilecek
Ayçiçeği üretiminde 4 ilde 7 bölgeye daha destek verilecek
Salgının 2 yıllık bilançosu: 14 milyon vaka, 94 bin vefat
Salgının 2 yıllık bilançosu: 14 milyon vaka, 94 bin vefat
Yeni yargı paketi hazır: Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor
Yeni yargı paketi hazır: Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor
Depolar dolu gıda arzında sıkıntı yok
Depolar dolu gıda arzında sıkıntı yok
Tansiyon düşerse akaryakıt ucuzlar
Tansiyon düşerse akaryakıt ucuzlar
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Devamı kuvvetli geliyor!
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Devamı kuvvetli geliyor!
Emniyet amiri rütbe terfi sonuçları açıklandı
Emniyet amiri rütbe terfi sonuçları açıklandı
Rusya'dan 200 ürüne ihracat yasağı: Sadece 4 ülke muaf
Rusya'dan 200 ürüne ihracat yasağı: Sadece 4 ülke muaf
İki üniversitede eğitime kar engeli
İki üniversitede eğitime kar engeli
Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
Erdoğan'dan Biden'e: Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımları kaldırın
Erdoğan'dan Biden'e: Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımları kaldırın
Vaka sayısı 30 binin altına geriledi
Vaka sayısı 30 binin altına geriledi
Brent petrol sert düştü! Benzin ve motorinde indirim olacak mı?
Brent petrol sert düştü! Benzin ve motorinde indirim olacak mı?
İki polisi şehit eden zanlı böyle etkisiz hale getirildi
İki polisi şehit eden zanlı böyle etkisiz hale getirildi

Volkswagen'in Elektrikli Minibüsü Tanıtıldı

Volkswagen elektrikli modellerine bir yenisini ekledi. Markanın retro tasarım ayrıntılarıyla dikkat çeken modeli ID. Buzz tanıtıldı.

  1. Volkswagen'in merakla beklenen elektrikli minibüsü ID. Buzz sonunda tanıtıldı.

    Volkswagen'in merakla beklenen elektrikli minibüsü ID. Buzz sonunda tanıtıldı.

  2. Markanın ikonik modeli T1'den ilham alınan elektrikli ID. Buzz ve ID. Buzz Cargo ilk olarak 2017 yılında konsept olarak karşımıza çıkmıştı.

    Markanın ikonik modeli T1'den ilham alınan elektrikli ID. Buzz ve ID. Buzz Cargo ilk olarak 2017 yılında konsept olarak karşımıza çıkmıştı.

  3. Volkswagen'in ID serisinin diğer üyeleri gibi Buzz da MEB platformu üzerinde yükseliyor.

    Volkswagen'in ID serisinin diğer üyeleri gibi Buzz da MEB platformu üzerinde yükseliyor.

  4. SONBAHARDA PİYASADA Aracın ilk olarak beş koltuklu modeli yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Standart aks mesafeli altı koltuklu model yine yıl içinde satışa çıkacak. Uzun aks mesafeli yedi koltuklu versiyon ise gelecek yıl satışta olacak.

    SONBAHARDA PİYASADA Aracın ilk olarak beş koltuklu modeli yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Standart aks mesafeli altı koltuklu model yine yıl içinde satışa çıkacak. Uzun aks mesafeli yedi koltuklu versiyon ise gelecek yıl satışta olacak.

  5. Piyasaya ilk çıkacak serviyonda 77 kWs batarya paketi bulunacak. Ancak VW sürüş menziliyle ilgili henüz bir bilgi paylaşmadı. Lityum iyon batarya 11 kW'lık şarj istasyonlarından (AC) doldurulabiliyor. Hızlı şarj istasyonlarından ise 170 kW'a kadar destekliyor.

    Piyasaya ilk çıkacak serviyonda 77 kWs batarya paketi bulunacak. Ancak VW sürüş menziliyle ilgili henüz bir bilgi paylaşmadı. Lityum iyon batarya 11 kW'lık şarj istasyonlarından (AC) doldurulabiliyor. Hızlı şarj istasyonlarından ise 170 kW'a kadar destekliyor.

  6. Hızlı şarj desteğiyle araç 30 dakikada yüzde 5'ten yüzde 80 şarja ulaşıyor. Batarya, 201 beygir güç ve 310 Nm tork üreten elektrik motoruna gücünü sağlıyor. Ayrıca model 145 km/s hızla sınırlandırılmış.

    Hızlı şarj desteğiyle araç 30 dakikada yüzde 5'ten yüzde 80 şarja ulaşıyor. Batarya, 201 beygir güç ve 310 Nm tork üreten elektrik motoruna gücünü sağlıyor. Ayrıca model 145 km/s hızla sınırlandırılmış.

  7. ID. Buzz'ın aerodinamik tasarımı sürtüne katsayısını 0,285 - 0,29 seviyesine indirirerek bir otomobile yakın duruma getiriyor. Bu da enerji tüketimini azaltırken menzili yükseltiyor.

    ID. Buzz'ın aerodinamik tasarımı sürtüne katsayısını 0,285 - 0,29 seviyesine indirirerek bir otomobile yakın duruma getiriyor. Bu da enerji tüketimini azaltırken menzili yükseltiyor.

  8. Aracın önündeki büyük logo ve geniş V şekilli ön kaput ikonik modeli hatırlatan ayrıntılar.

    Aracın önündeki büyük logo ve geniş V şekilli ön kaput ikonik modeli hatırlatan ayrıntılar.

  9. Lansmanda gösterilen tüm araçlar çift renk ama Volkswagen modelin, yedi tek renk ve dört çift renk tonuyla geleceğini açıklamıştı.

    Lansmanda gösterilen tüm araçlar çift renk ama Volkswagen modelin, yedi tek renk ve dört çift renk tonuyla geleceğini açıklamıştı.

  10. Aracın iç mekanı tamamen sürdürülebilir malzemelerden üretilmiş. Volkswagen'in hakiki deri gibi hissettirdiğini belirttiği direksiyon poliüretandan üretilmiş.

    Aracın iç mekanı tamamen sürdürülebilir malzemelerden üretilmiş. Volkswagen'in hakiki deri gibi hissettirdiğini belirttiği direksiyon poliüretandan üretilmiş.

  11. Koltuk, zemin ve tavan kaplamalarında ise yüzde 90'ı geri dönüştürülmüş pet şişelerinden, yüzde 10'u okyanustan toplanmış plastiklerden yapılan iplik kullanılmış.

    Koltuk, zemin ve tavan kaplamalarında ise yüzde 90'ı geri dönüştürülmüş pet şişelerinden, yüzde 10'u okyanustan toplanmış plastiklerden yapılan iplik kullanılmış.

  12. Elektrikli minibüsün konsolunda 10 inçlik gösterge paneli bulunurken, bilgi-eğlence ekranı ise 10 veya 12 inç olarak tercih edilebiliyor.

    Elektrikli minibüsün konsolunda 10 inçlik gösterge paneli bulunurken, bilgi-eğlence ekranı ise 10 veya 12 inç olarak tercih edilebiliyor.

  13. Aracın iki tarafında da sürgülü kapılara yer verilmiş.

    Aracın iki tarafında da sürgülü kapılara yer verilmiş.

  14. Araçta otonom sürüş desteği, son teknoloji güvenlik sistemleri ve yaya koruması gibi sistemler bulunuyor.

    Araçta otonom sürüş desteği, son teknoloji güvenlik sistemleri ve yaya koruması gibi sistemler bulunuyor.