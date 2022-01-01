Volkswagen'in Elektrikli Minibüsü Tanıtıldı

SONBAHARDA PİYASADA Aracın ilk olarak beş koltuklu modeli yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Standart aks mesafeli altı koltuklu model yine yıl içinde satışa çıkacak. Uzun aks mesafeli yedi koltuklu versiyon ise gelecek yıl satışta olacak.