Nazilere Karşı Kullanılan Demir Kirpiler, Kiev'de...
ikinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kullanılan demir kirpiler, Kiev'de Rus tanklarına karşı kullanılmak üzere müzeden çıkartılarak sokaklara yerleştirildi.
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İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi tanklarına karşı Kiev?in savunulması için kullanılan ve bir müzede sergilenen tanksavar demir kirpiler, Rus güçlerinin kente olası girişine karşı yeniden başkent sokaklarına konuşlandırıldı.
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Ukrayna yönetimi, Rus güçlerinin olası saldırısı nedeniyle başkent Kiev?in savunulması için ellerindeki tüm malzemeleri kullanmaya çalışıyor.
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Kiev?e giden ana yolların yanı sıra kentteki hemen hemen her sokakta alınan olağanüstü önlemler dikkati çekiyor.
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Ukraynalılar bulabildikleri her malzemeyle olası saldırılarda Rus zırhlıları ve tanklarını engellemek için yollara barikatlar kurdu.
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İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi tanklarını engellemek için kullanılan ve Kiev Müzesi'nde sergilenen demir kirpiler yeniden başkentin sokaklarına yerleştirildi.
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Nazilere karşı kullanılan bu anti tank kirpileriyle Kiev?e girmeleri halinde bu kez de Rus tankları ve zırhlıları engellenmeye çalışılacak.