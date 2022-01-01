Kar Yağışı İstanbul'u Etkisi Altına Aldı
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı devam ediyor. Kentin birçok yeri beyaza büründü. Sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nda aksamalar oldu, araçlar yolda kaldı. Kentin bir çok noktasında kazalar meydana geldi. Ancak trafik öğle saatlerinde sakin.
-
İstanbul'da gece saatlerinden bu yana kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde de kentin birçok yerinde kar yağışı etkisini artırarak devam etti. İlçelerde lapa lapa yağan kar, kenti beyaza bürüdü.
-
Ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışması da aralıksız devam ediyor.
-
Trafikte zaman zaman aksamalar olsa da İstanbulluların yağış öncesi yapılan uyarıları dikkate aldığı görünüyor. Zorunlu durumlar dışında özel araçların trafiğe çıkmaması kentte trafik yoğunluğunun da önüne geçti. İBB trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 10 civarında.
-
Ancak sabah saatlerinde bazı olumsuzluklar yaşandı. NTV muhabiri Yağız Şenkal'in aktardığı bilgilere göre Mahmutbey'de bazı araçlar yol kenarına bırakıldı. Bir TIR'ın yolda kaldığı bu nedenle TEM Otoyolu'nun Mahmutbey mevkiinde trafik yoğunluğunun oluştuğu aktarıldı.
-
VALİ YERLİKAYA'DAN UYARI İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı.
-
OTOBÜSLERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLDİ İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki TIR ve kamyonların ise trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı son paylaşımda Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların girşine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle otogarlarda, şehirlerarası otobüs seferleri sabah saatlerinde İstanbul Valiliğince iptal edilmişti. Valilikten yapılan açıklamada otobüslerin otogarlardan çıkışına izin verildiği açıklandı. Şehir içindeki kamyon ve TIR'ların da trafiğe çıkışına izin verildiği belirtildi.
-
AVM'LER 12.00-19.00 SAATLERİ ARASINDA ÇALIŞACAK İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlayacağını, 19.00'da kapanacağını açıkladı. Avdagiç'in sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul?daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM?lerin bugün 12.00?den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00?de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
-
METEOROLOJİ'DEN CUMARTESİ UYARISI Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre kentte bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla ilgili, vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
-
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜNÜ AÇIKLADI İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.
-
Galata Köprüsü?nde ise bazı vatandaşlar şiddetli kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden oltalarıyla balık tuttu.
-
İstanbul'da Perşembe gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttırdığı ve önümüzdeki günlerde, karın sağanak şekilde yağmasına karşı vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu.
-
METEOROLOJİ'DEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu?da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu?nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana?nın kuzey ve doğusu, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Niğde, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Adıyaman, Diyarbakır?ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
-
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya?nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Van?ın güney çevreleri, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, ve yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
-
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Akdeniz?in iç, İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
-
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a turuncu, 56 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu.
-
-
-
-
-
-
-