Demircan, Gölyaka'nın sulak bir bölge olduğuna işaret ederek, "İçme sularının bol olduğu bir bölgedeyiz. Şelale, ova ile yaylaların bol olduğu bir bölge burası. Bu bereketlilikle Türkiye'nin her bölgesine de faydası olan bir bölge. İstanbul'un yüzde 70 su ihtiyacının karşılandığı bir bölgedeyiz. Bu yıl kar sularının erimesiyle bereket artacak." ifadelerini kullandı.​​​​​​​