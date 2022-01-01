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"İstanbul'un İçme Suyu Havzası" Son Yağışlarla Suya Doydu

İstanbul'a içme suyu temin edilen Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü havzası ile Melen Çayı, son dönemde etkili olan yağışlarla suya doydu. Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, "bu yıl bereketli bir yıl olacak" dedi.

  1. BAZI ARAZİLER SU ALTINDA KALDI İstanbul'a içme suyu temin edilen Melen Çayı ile Efteni Gölü havzaları, son yağışlarla suya doydu. İSKİ koruma alanı içerisinde bulunan Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Melen Çayı'nın doğduğu bölge ile Efteni Gölü havzasında, son dönemde etkili olan yağmur ve eriyen karla, bazı araziler su altında kaldı. Havzadaki araziler, sular altındaki görüntüsüyle adeta longozu andırıyor.

    BAZI ARAZİLER SU ALTINDA KALDI İstanbul'a içme suyu temin edilen Melen Çayı ile Efteni Gölü havzaları, son yağışlarla suya doydu. İSKİ koruma alanı içerisinde bulunan Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Melen Çayı'nın doğduğu bölge ile Efteni Gölü havzasında, son dönemde etkili olan yağmur ve eriyen karla, bazı araziler su altında kaldı. Havzadaki araziler, sular altındaki görüntüsüyle adeta longozu andırıyor.

  2. Melen Çayı'nın Karadeniz'e doğru aktığı bölgede dağlık alanlardaki geçiş güzergahının taşkın riskine karşı temizlendiği, köprülerin bakımının da yapıldığı belirtildi. Mısır ve buğday ekilen, yılda 2 kez hasat yapılan bölgede yılın bu ayında artan su seviyesi, tarımsal faaliyetler açısından bereketli bir yılın işareti olarak değerlendiriliyor.

    Melen Çayı'nın Karadeniz'e doğru aktığı bölgede dağlık alanlardaki geçiş güzergahının taşkın riskine karşı temizlendiği, köprülerin bakımının da yapıldığı belirtildi. Mısır ve buğday ekilen, yılda 2 kez hasat yapılan bölgede yılın bu ayında artan su seviyesi, tarımsal faaliyetler açısından bereketli bir yılın işareti olarak değerlendiriliyor.

  3. Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, bölgede toprağın su bakımından doyuma ulaştığını söyledi. Büyük Melen'in yatağından çıktığını ve tarım arazileri ile çevresine taştığını aktaran Demircan, "Melen çimenle aynı seviyede akıyor, hatta yatağının dışında akıyor. Bu yıl bereketli bir yıl olacak. Kar ve yağmur berekettir. Çiftçimizin yüzünü güldürür." dedi.

    Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, bölgede toprağın su bakımından doyuma ulaştığını söyledi. Büyük Melen'in yatağından çıktığını ve tarım arazileri ile çevresine taştığını aktaran Demircan, "Melen çimenle aynı seviyede akıyor, hatta yatağının dışında akıyor. Bu yıl bereketli bir yıl olacak. Kar ve yağmur berekettir. Çiftçimizin yüzünü güldürür." dedi.

  4. "SUSUZLUK ÇEKİLMEYECEK" Kendisinin de çiftçi olduğunu aktaran Demircan, "Toprak da suya doydu, ormanlar da suya doydu; susuzluk çekilmeyecektir diye düşünüyorum. Büyük Melen'in debisinin yüksekliğiyle İstanbul da rahat bir nefes alacak, Yaptığımız yeni set, inşallah su tutmaya başlayacak." diye konuştu.

    "SUSUZLUK ÇEKİLMEYECEK" Kendisinin de çiftçi olduğunu aktaran Demircan, "Toprak da suya doydu, ormanlar da suya doydu; susuzluk çekilmeyecektir diye düşünüyorum. Büyük Melen'in debisinin yüksekliğiyle İstanbul da rahat bir nefes alacak, Yaptığımız yeni set, inşallah su tutmaya başlayacak." diye konuştu.

  5. Demircan, Gölyaka'nın sulak bir bölge olduğuna işaret ederek, "İçme sularının bol olduğu bir bölgedeyiz. Şelale, ova ile yaylaların bol olduğu bir bölge burası. Bu bereketlilikle Türkiye'nin her bölgesine de faydası olan bir bölge. İstanbul'un yüzde 70 su ihtiyacının karşılandığı bir bölgedeyiz. Bu yıl kar sularının erimesiyle bereket artacak." ifadelerini kullandı.&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;

    Demircan, Gölyaka'nın sulak bir bölge olduğuna işaret ederek, "İçme sularının bol olduğu bir bölgedeyiz. Şelale, ova ile yaylaların bol olduğu bir bölge burası. Bu bereketlilikle Türkiye'nin her bölgesine de faydası olan bir bölge. İstanbul'un yüzde 70 su ihtiyacının karşılandığı bir bölgedeyiz. Bu yıl kar sularının erimesiyle bereket artacak." ifadelerini kullandı.​​​​​​​