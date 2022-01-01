Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bugün Çok Kuvvetli Olacak!
Meteoroloji ve yetkili isimlerin ardından İstanbul hava durumu isim uzman isim Prof. Dr. Orhan Şen'den de bir açıklama geldi. Kar yağışının devam edeceğini bildiren uzman isim cumartesi gününe dikkat çekti 'önlem alın' dedi. İstanbul 5 günlük hava durumuna göre kar yağışının yeni haftada da görüleceği bildirildi.
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İstanbul'da yer yer kuvvetli şekilde seyreden kar yağışı için Meteoroloji ve yetkili isimlerin ardından hava tahminleri ile dikkat çeken uzman isim Orhan Şen'den de bir açıklama geldi. Kar yağışının özelikle hafta sonu daha kuvvetli olacağını belirten Şen bugün akşamüstü Anadolu yakasında kuvvetli kar yağışı görüleceğini bildirdi.
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Peki kar yağışı ne kadar sürecek, yoğunluğunu ne zaman artıracak? Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:
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-Tahminimiz doğrultusunda kar yağışı yoğunluğunu artırdı. Yoğunluğun artmasında Karadeniz'in batısı üzerinde bulunan ALÇAK BASINÇ merkezi neden olmaktadır. Alçak basınç merkezinin oluşturduğu hava kütlesinin dairesel dönmesi denizden nemi alarak kar yağışına dönüştürüyor.
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- Bu açıklamayı son günlerde bilenin bilmeyenin diline taktıkları "vortex" kelimesini vatandaşın anlaması için yaptım. Ama "polar vortex" kelimesini kullananların cehaletine veriyorum.
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-Bugün Karadeniz'in batısındaki alçak basıncın oluşturduğu kar yağışı öğleden sonra Anadolu yakasında yoğunluğunu sürdürecek. Akşamüstü biraz hafifleyecek. Nedeni bu siklonun (Alçak basınç Merkezi) doğuya kayması.
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-İstanbul'da bugün Öğleden evvel tekrar kuvvetlenecek. Bu nedenle yarında önlemlerimizi almayı sürdürelim.