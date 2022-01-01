Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bugün Çok Kuvvetli Olacak!

İstanbul'da yer yer kuvvetli şekilde seyreden kar yağışı için Meteoroloji ve yetkili isimlerin ardından hava tahminleri ile dikkat çeken uzman isim Orhan Şen'den de bir açıklama geldi. Kar yağışının özelikle hafta sonu daha kuvvetli olacağını belirten Şen bugün akşamüstü Anadolu yakasında kuvvetli kar yağışı görüleceğini bildirdi.