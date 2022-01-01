Hayvanların Şansız Anları

İsviçre'nin kuzeyinde yaşayan bir adam, Pratteln'deki yetkilileri arayarak bir eşeğin kuyuya düştüğünü haber verdi. Urs Meyer adlı İsviçreli köpeğini gezdirmeye çıktığı sırada eşeğin kuyudan fırlamış haldeki başını fark etti. Hayvanı kurtarmaya çalışan itfaiyeciler, hayvanın iyi durumda olduğunu gördüler. Eşeği kurtarmak için yaklaşık 1 saat uğraş verildi.