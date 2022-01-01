Hayvanların Şansız Anları

Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi yolda
Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi yolda
THY'nin toplam uçuş iptali 484'e ulaştı
THY'nin toplam uçuş iptali 484'e ulaştı
Ekonomistler TCMB faiz kararı beklentisini açıkladı
Ekonomistler TCMB faiz kararı beklentisini açıkladı
Görevli memura 'yalaka' dedi, Yargıtay 'hakaret' saymadı
Görevli memura 'yalaka' dedi, Yargıtay 'hakaret' saymadı
İran Eski Cumhurbaşkanı'ndan bomba iddia: Türkiye üçe bölünmek isteniyor
İran Eski Cumhurbaşkanı'ndan bomba iddia: Türkiye üçe bölünmek isteniyor
Otoyolda 5 TIR yolcu otobüsü ve kar küreme aracı birbirine girdi
Otoyolda 5 TIR yolcu otobüsü ve kar küreme aracı birbirine girdi
İstanbul'da öğleden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor
İstanbul'da öğleden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor
Türkiye'nin Rus doğal gazına ve petrole bağımlılığı ne durumda?
Türkiye'nin Rus doğal gazına ve petrole bağımlılığı ne durumda?
Dolarda hesaplar sil baştan
Dolarda hesaplar sil baştan
Bakan Koca müjdeyi duyurmuştu...En az 2500 TL iyileştirme geliyor
Bakan Koca müjdeyi duyurmuştu...En az 2500 TL iyileştirme geliyor
Petrol düşüyor, pompada indirimi dolar frenliyor
Petrol düşüyor, pompada indirimi dolar frenliyor
Bugün dışarı çıkmayın: Karda saat 18.00 alarmı
Bugün dışarı çıkmayın: Karda saat 18.00 alarmı
SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yayımlandı
SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yayımlandı
Üç ilde resmi ve özel okulların kurs ve sınavlarına kar engeli
Üç ilde resmi ve özel okulların kurs ve sınavlarına kar engeli
'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 51 şüpheli tutuklandı
'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 51 şüpheli tutuklandı
Bakan Koca: İlk riskli vaka 2 yıl önce bugün tespit edilmşiti
Bakan Koca: İlk riskli vaka 2 yıl önce bugün tespit edilmşiti
25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
Başkent'te ekmeğe zam
Başkent'te ekmeğe zam
Köpekten kaçarken araba çarpan psikoloji öğrencisi kurtarılamadı
Köpekten kaçarken araba çarpan psikoloji öğrencisi kurtarılamadı
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 44 zam
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 44 zam
YKS'de bu mühendisliği seçenlere 3 bin 500 TL burs verilecek
YKS'de bu mühendisliği seçenlere 3 bin 500 TL burs verilecek
İflas edenlerin derneği de iflas etti
İflas edenlerin derneği de iflas etti
Meteorolojiden İstanbul dahil 3 il için kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden İstanbul dahil 3 il için kuvvetli kar uyarısı
Cumhurbaşkanının 'aktarma' yetkisine mahkemeden vize
Cumhurbaşkanının 'aktarma' yetkisine mahkemeden vize
TOGG seri imalata geçiyor, lansman tarihi belli oldu
TOGG seri imalata geçiyor, lansman tarihi belli oldu
LGS süreleri ve soruların dağılımında değşiklik yok
LGS süreleri ve soruların dağılımında değşiklik yok
Erdoğan: Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar
Erdoğan: Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar
TMO'dan ayçiçeği yağı açıklaması
TMO'dan ayçiçeği yağı açıklaması
Etik Kurulu'ndan İçişlerine... Etik davranışları özendirin
Etik Kurulu'ndan İçişlerine... Etik davranışları özendirin
Otoyol geçişlerindeki cezalar yarıya indirilecek
Otoyol geçişlerindeki cezalar yarıya indirilecek

Hayvanların Şansız Anları

Kafası taşa sıkışan inekler, rögara düşen eşekler, kapıda mahsur kalan köpekler? Bu hayvancıkların hepsi de çok talihsiz durumlarda sıkışıp kaldılar. Neyse ki duyarlı vatandaşlar ve görevlilerinin müdahalesiyle, hiçbiri zarar görmedi ve hepsi kurtuldu.

  1. İsviçre'nin kuzeyinde yaşayan bir adam, Pratteln'deki yetkilileri arayarak bir eşeğin kuyuya düştüğünü haber verdi. Urs Meyer adlı İsviçreli köpeğini gezdirmeye çıktığı sırada eşeğin kuyudan fırlamış haldeki başını fark etti. Hayvanı kurtarmaya çalışan itfaiyeciler, hayvanın iyi durumda olduğunu gördüler. Eşeği kurtarmak için yaklaşık 1 saat uğraş verildi.

    İsviçre'nin kuzeyinde yaşayan bir adam, Pratteln'deki yetkilileri arayarak bir eşeğin kuyuya düştüğünü haber verdi. Urs Meyer adlı İsviçreli köpeğini gezdirmeye çıktığı sırada eşeğin kuyudan fırlamış haldeki başını fark etti. Hayvanı kurtarmaya çalışan itfaiyeciler, hayvanın iyi durumda olduğunu gördüler. Eşeği kurtarmak için yaklaşık 1 saat uğraş verildi.

  2. Hamile bir ineğin kafası, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir makineli tüfek yuvasında sıkıştı. Vatandaşlar, ilgili birimleri arayarak bir hayvanın sıkıştığını haber verdiler. Telefonun ardından Lincolnshire bölgesindeki itfaiyeye bağlı arama ve kurtarma ekipleri öğlen 2 sularında ineği kurtarmaya geldi.

    Hamile bir ineğin kafası, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir makineli tüfek yuvasında sıkıştı. Vatandaşlar, ilgili birimleri arayarak bir hayvanın sıkıştığını haber verdiler. Telefonun ardından Lincolnshire bölgesindeki itfaiyeye bağlı arama ve kurtarma ekipleri öğlen 2 sularında ineği kurtarmaya geldi.

  3. Cebelitarık'ta çekilen bu fotoğraftaki talihsiz inek yaklaşık 4 saat boyunca aynı yerde sıkışıp kaldı.

    Cebelitarık'ta çekilen bu fotoğraftaki talihsiz inek yaklaşık 4 saat boyunca aynı yerde sıkışıp kaldı.

  4. Kendini kedi zanneden Moses Chan adlı köpek, bir evin giriş kapısındaki kedi girişine sıkıştı. Welwyn Garden şehrinde yaşanan olayda itfaiye görevlileri, köpeği zorlukla kurtardı.

    Kendini kedi zanneden Moses Chan adlı köpek, bir evin giriş kapısındaki kedi girişine sıkıştı. Welwyn Garden şehrinde yaşanan olayda itfaiye görevlileri, köpeği zorlukla kurtardı.

  5. Shropsfire'daki yangın ve kurtarma hizmetleri görevlileri, kafası ağaca sıkışan bir ineği kurtarmak için uzun süre uğraştı. Neyse ki hayvan yara almadan kurtuldu.

    Shropsfire'daki yangın ve kurtarma hizmetleri görevlileri, kafası ağaca sıkışan bir ineği kurtarmak için uzun süre uğraştı. Neyse ki hayvan yara almadan kurtuldu.

  6. Cornwall'daki meraklı bir ineğin kafası çamaşır makinasının tamburuna sıkıştı. Meraklı inek bu durumdan yara almadan kurtuldu.

    Cornwall'daki meraklı bir ineğin kafası çamaşır makinasının tamburuna sıkıştı. Meraklı inek bu durumdan yara almadan kurtuldu.

  7. İngiltere'nin Richmond kenti yakınlarındaki Lawrence Road'da 6 haftalık tilki yavrusu, araba lastiğiyle oynarken sıkışıp kaldı. Oradan geçmekte olan birisi, fren diskine kafası sıkışan hayvanı görünce yetkililere haber verdi.

    İngiltere'nin Richmond kenti yakınlarındaki Lawrence Road'da 6 haftalık tilki yavrusu, araba lastiğiyle oynarken sıkışıp kaldı. Oradan geçmekte olan birisi, fren diskine kafası sıkışan hayvanı görünce yetkililere haber verdi.

  8. İngiltere'deki Batı Sussex'de yaşayan şanssız kedi Napolyon, pencereden aşağı, yaklaşık 9 metreden düştü ve bir arabanın motorunun içinde sıkışıp kaldı.

    İngiltere'deki Batı Sussex'de yaşayan şanssız kedi Napolyon, pencereden aşağı, yaklaşık 9 metreden düştü ve bir arabanın motorunun içinde sıkışıp kaldı.

  9. Hampshire yangın ve kurtarma birimi, kanalizasyona düşen bir domuzu kurtarırken...

    Hampshire yangın ve kurtarma birimi, kanalizasyona düşen bir domuzu kurtarırken...

  10. Tayland'ın doğusundaki Rayon bölgesinde bir bebek fil, kanalizasyonun rogar kapağına sıkıştı. Hayvanın serbest kalması 3 saat sürdü.

    Tayland'ın doğusundaki Rayon bölgesinde bir bebek fil, kanalizasyonun rogar kapağına sıkıştı. Hayvanın serbest kalması 3 saat sürdü.

  11. Keano adlı 6 aylık bir haski cinsi köpek, kafasını tuğladan bir duvara sıkıştırdı. Hampshire'da yaşanan olayda köpek yara almadan kurtarıldı.

    Keano adlı 6 aylık bir haski cinsi köpek, kafasını tuğladan bir duvara sıkıştırdı. Hampshire'da yaşanan olayda köpek yara almadan kurtarıldı.

  12. Scarlett adlı Sibirya Kurdu cinsi köpek, yere düşen bir taşı, testinin içine kadar takip etti ve sonunda sıkışıp kaldı.

    Scarlett adlı Sibirya Kurdu cinsi köpek, yere düşen bir taşı, testinin içine kadar takip etti ve sonunda sıkışıp kaldı.

  13. İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki Bury St. Edmunds'da yaşayan Casper adlı kedinin kafası, lastiğin içine sıkıştı.

    İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki Bury St. Edmunds'da yaşayan Casper adlı kedinin kafası, lastiğin içine sıkıştı.

  14. Bu küçük tatlı kirpinin kafası, içecek taşımak için kullanılan bir plastiğe takıldı.

    Bu küçük tatlı kirpinin kafası, içecek taşımak için kullanılan bir plastiğe takıldı.