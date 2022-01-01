Balıkçı Tekneleri Limanda Kaldı, Fiyatlar Arttı

Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi yolda
Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi yolda
THY'nin toplam uçuş iptali 484'e ulaştı
THY'nin toplam uçuş iptali 484'e ulaştı
Ekonomistler TCMB faiz kararı beklentisini açıkladı
Ekonomistler TCMB faiz kararı beklentisini açıkladı
Görevli memura 'yalaka' dedi, Yargıtay 'hakaret' saymadı
Görevli memura 'yalaka' dedi, Yargıtay 'hakaret' saymadı
İran Eski Cumhurbaşkanı'ndan bomba iddia: Türkiye üçe bölünmek isteniyor
İran Eski Cumhurbaşkanı'ndan bomba iddia: Türkiye üçe bölünmek isteniyor
Otoyolda 5 TIR yolcu otobüsü ve kar küreme aracı birbirine girdi
Otoyolda 5 TIR yolcu otobüsü ve kar küreme aracı birbirine girdi
İstanbul'da öğleden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor
İstanbul'da öğleden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor
Türkiye'nin Rus doğal gazına ve petrole bağımlılığı ne durumda?
Türkiye'nin Rus doğal gazına ve petrole bağımlılığı ne durumda?
Dolarda hesaplar sil baştan
Dolarda hesaplar sil baştan
Bakan Koca müjdeyi duyurmuştu...En az 2500 TL iyileştirme geliyor
Bakan Koca müjdeyi duyurmuştu...En az 2500 TL iyileştirme geliyor
Petrol düşüyor, pompada indirimi dolar frenliyor
Petrol düşüyor, pompada indirimi dolar frenliyor
Bugün dışarı çıkmayın: Karda saat 18.00 alarmı
Bugün dışarı çıkmayın: Karda saat 18.00 alarmı
SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yayımlandı
SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yayımlandı
Üç ilde resmi ve özel okulların kurs ve sınavlarına kar engeli
Üç ilde resmi ve özel okulların kurs ve sınavlarına kar engeli
'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 51 şüpheli tutuklandı
'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 51 şüpheli tutuklandı
Bakan Koca: İlk riskli vaka 2 yıl önce bugün tespit edilmşiti
Bakan Koca: İlk riskli vaka 2 yıl önce bugün tespit edilmşiti
25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
Başkent'te ekmeğe zam
Başkent'te ekmeğe zam
Köpekten kaçarken araba çarpan psikoloji öğrencisi kurtarılamadı
Köpekten kaçarken araba çarpan psikoloji öğrencisi kurtarılamadı
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 44 zam
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 44 zam
YKS'de bu mühendisliği seçenlere 3 bin 500 TL burs verilecek
YKS'de bu mühendisliği seçenlere 3 bin 500 TL burs verilecek
İflas edenlerin derneği de iflas etti
İflas edenlerin derneği de iflas etti
Meteorolojiden İstanbul dahil 3 il için kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden İstanbul dahil 3 il için kuvvetli kar uyarısı
Cumhurbaşkanının 'aktarma' yetkisine mahkemeden vize
Cumhurbaşkanının 'aktarma' yetkisine mahkemeden vize
TOGG seri imalata geçiyor, lansman tarihi belli oldu
TOGG seri imalata geçiyor, lansman tarihi belli oldu
LGS süreleri ve soruların dağılımında değşiklik yok
LGS süreleri ve soruların dağılımında değşiklik yok
Erdoğan: Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar
Erdoğan: Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar
TMO'dan ayçiçeği yağı açıklaması
TMO'dan ayçiçeği yağı açıklaması
Etik Kurulu'ndan İçişlerine... Etik davranışları özendirin
Etik Kurulu'ndan İçişlerine... Etik davranışları özendirin
Otoyol geçişlerindeki cezalar yarıya indirilecek
Otoyol geçişlerindeki cezalar yarıya indirilecek

Balıkçı Tekneleri Limanda Kaldı, Fiyatlar Arttı

Kar yağışı ve rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Bu nedenle balık fiyatlarında artış var. Tezgahın en ucuz balıklarından istavritin bile kilosu 90 liraya kadar çıktı.

  1. Marmara Denizi'nde poyrazın avlanmayı güçleştirmesi hamsi, çinekop, istavrit ve sarıkanat fiyatlarında artışa neden oldu.

    Marmara Denizi'nde poyrazın avlanmayı güçleştirmesi hamsi, çinekop, istavrit ve sarıkanat fiyatlarında artışa neden oldu.

  2. Tekirdağ'da daha önce tezgahlarda kilogramı 90 liradan satılan levrek 100, 50 liradan satılan hamsi 60, 30-40 liradan satılan istavrit 60, 80-90 liradan satılan çupra ise 100 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

    Tekirdağ'da daha önce tezgahlarda kilogramı 90 liradan satılan levrek 100, 50 liradan satılan hamsi 60, 30-40 liradan satılan istavrit 60, 80-90 liradan satılan çupra ise 100 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

  3. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyraz nedeniyle balıkçıların 6 gündür avlanamadığını söyledi.

    Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyraz nedeniyle balıkçıların 6 gündür avlanamadığını söyledi.

  4. Büyük teknelerin balık azlığı nedeniyle av yasağından önce paydos ettiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Olumsuz hava koşulları küçük tekne balıkçılarını etkiliyor. Poyraz bir haftadır etkili oluyor. Küçük tekne balıkçıları mecburen kıyıda bekliyor. Balıkçılar denize açılamayınca fiyatlarda artış oluyor. Havalar düzelince yeniden avlanmaya başlayınca fiyatlarda değişiklik olmasını bekliyoruz" dedi.

    Büyük teknelerin balık azlığı nedeniyle av yasağından önce paydos ettiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Olumsuz hava koşulları küçük tekne balıkçılarını etkiliyor. Poyraz bir haftadır etkili oluyor. Küçük tekne balıkçıları mecburen kıyıda bekliyor. Balıkçılar denize açılamayınca fiyatlarda artış oluyor. Havalar düzelince yeniden avlanmaya başlayınca fiyatlarda değişiklik olmasını bekliyoruz" dedi.

  5. Balıkçı Hasan Erol da bu yıl balıkçılar için sezonun durgun geçtiğini belirterek, "Havaların soğuması, poyraz ve denize açılan teknelerin az olması fiyatları etkiliyor. Mecburen maliyetler artıyor. Maliyetler artınca durum tezgahlara yansıyor. İnşallah havaların düzelmesiyle balık artarsa fiyatlarda bir düşüş olur" diye konuştu.

    Balıkçı Hasan Erol da bu yıl balıkçılar için sezonun durgun geçtiğini belirterek, "Havaların soğuması, poyraz ve denize açılan teknelerin az olması fiyatları etkiliyor. Mecburen maliyetler artıyor. Maliyetler artınca durum tezgahlara yansıyor. İnşallah havaların düzelmesiyle balık artarsa fiyatlarda bir düşüş olur" diye konuştu.