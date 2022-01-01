Balıkçı Tekneleri Limanda Kaldı, Fiyatlar Arttı

Balıkçı Hasan Erol da bu yıl balıkçılar için sezonun durgun geçtiğini belirterek, "Havaların soğuması, poyraz ve denize açılan teknelerin az olması fiyatları etkiliyor. Mecburen maliyetler artıyor. Maliyetler artınca durum tezgahlara yansıyor. İnşallah havaların düzelmesiyle balık artarsa fiyatlarda bir düşüş olur" diye konuştu.