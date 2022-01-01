Yıldırım'da Kentsel Dönüşüm Hamlesi

Dönüşüm Büyükşehirle başlar

Yarınların daha aydınlık, güvenli ve güzel olması için ?Dönüşüm Büyükşehirle Başlar' diyerek yola çıktıklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Bu süreci Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaş odaklı bir anlayışla kar amacı gütmeyen, karşılıklı güven ilişkisine dayalı bir model ile başlattık. Kentsel dönüşümü fırsata çevirmek artık vatandaşlarımızın elinde. Depreme karşı, başta hak sahipleri olmak üzere, aile fertleri, mahallede yaşayan akraba ve komşularının da yaşamlarını dikkate alarak sürecin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için vatandaşlarımızın olumlu geri dönüşlerini alabilmek bizim için çok değerli' diye konuştu.