Kartopu Savaşı Silahlı Kavgaya Dönüştü

POLİS SALDIRGANI VE 3 KİŞİYİ YAKALADI Yaralıların hayati tehlikelerinin ise olmadığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ve bekçiler ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı şahısla birlikte 4 kişiyi yakaladı.