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Togg, Eksi 40 Derecede Testleri Başarıyla Sürdürüyor

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde zorlu kış şartları altında yapılan testleri başarıyla sürdürüyor.

  1. Küresel mobilite dünyasının yeni liginde Türkiye?yi temsil eden Türkiye?nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), zorlu hava koşullarına rağmen sürüş teslerine devam ediyor.

    Küresel mobilite dünyasının yeni liginde Türkiye?yi temsil eden Türkiye?nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), zorlu hava koşullarına rağmen sürüş teslerine devam ediyor.

  2. Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  3. Öte yandan, paylaşımda, testlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi. Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da paylaşımında, testlere ilişkin fotoğrafların ardından Togg'un videosunun da paylaşılacağını bildirdi.

    Öte yandan, paylaşımda, testlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi. Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da paylaşımında, testlere ilişkin fotoğrafların ardından Togg'un videosunun da paylaşılacağını bildirdi.