Togg, Eksi 40 Derecede Testleri Başarıyla Sürdürüyor

Öte yandan, paylaşımda, testlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi. Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da paylaşımında, testlere ilişkin fotoğrafların ardından Togg'un videosunun da paylaşılacağını bildirdi.

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Küresel mobilite dünyasının yeni liginde Türkiye?yi temsil eden Türkiye?nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), zorlu hava koşullarına rağmen sürüş teslerine devam ediyor.

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