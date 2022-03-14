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14 Mart 2022 Pazartesi Günü 18 İlde Eğitime Kar Engeli

Yoğun kar yağışı don ve buzlanma nedeniyle 18 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde 17 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

  1. Giresun<br> Giresun'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında Valilik makamında toplandığı belirtildi. Toplantıda il genelinde eğitime ara verilmesi kararının alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." Açıklamada il genelinde engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı da ifade edildi.

    Giresun
    Giresun'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında Valilik makamında toplandığı belirtildi. Toplantıda il genelinde eğitime ara verilmesi kararının alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." Açıklamada il genelinde engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı da ifade edildi.

  2. Rize<br> Rize'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı risklerin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanarak, "İlimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi. <br> Bitlis<br> Bitlis merkez ve bağlı köylerle Güroymak ve Tatvan ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Güroymak ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 köy ve 4 mezrada okullar tatil edildi. Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiği aktarılarak kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    Rize
    Rize'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı risklerin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanarak, "İlimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
    Bitlis
    Bitlis merkez ve bağlı köylerle Güroymak ve Tatvan ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Güroymak ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 köy ve 4 mezrada okullar tatil edildi. Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiği aktarılarak kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

  3. Hatay<br> Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada valilik kararı gereğince ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.<br> Adıyaman<br> Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitim ve öğretimin 14 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

    Hatay
    Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada valilik kararı gereğince ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.
    Adıyaman
    Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitim ve öğretimin 14 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

  4. Diyarbakır<br> Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Büyüknalçacı, yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" dedi. <br>Ordu<br> Ordu'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve aşırı soğuk da var. Sizlerin sağlığı çok önemli. Sizleri düşünerek 14 Mart 2022 Pazartesi bir gün süreyle Ordu genelinde eğitime ara verdik." Vali Sonel, yarın engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

    Diyarbakır
    Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Büyüknalçacı, yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" dedi.
    Ordu
    Ordu'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve aşırı soğuk da var. Sizlerin sağlığı çok önemli. Sizleri düşünerek 14 Mart 2022 Pazartesi bir gün süreyle Ordu genelinde eğitime ara verdik." Vali Sonel, yarın engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

  5. Gaziantep<br> Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirtti. Gül, açıklamasında, "Olumsuz hava şartları nedeniyleGaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.<br> Ağrı<br> Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerinde köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Bu kapsamda Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında yarın eğitime ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi. Bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.

    Gaziantep
    Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirtti. Gül, açıklamasında, "Olumsuz hava şartları nedeniyleGaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.
    Ağrı
    Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerinde köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Bu kapsamda Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında yarın eğitime ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi. Bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.

  6. Trabzon<br> Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

    Trabzon
    Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

  7. Malatya<br> Malatya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede eğitime yarın ara verildi; engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Valilikten yapılan yazılı açıklamada kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının halen devam ettiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçelerinde öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yukarıda belirtilen 8 ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."

    Malatya
    Malatya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede eğitime yarın ara verildi; engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Valilikten yapılan yazılı açıklamada kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının halen devam ettiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçelerinde öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yukarıda belirtilen 8 ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."

  8. Kastamonu<br> Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre İnebolu, Küre ve Şenpazar'da 14 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi. Bozkurt, Çatalzeytin, Ağlı, Cide ve Doğanyurt ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği öğrenildi. <br> Konya<br> Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime devam eden öğrenciler için yüz yüze eğitime ara verildi. İlçe hıfzıssıhha kurullarınca Hadim, Taşkent, Ahırlı, Doğanhisar, Bozkır'da olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime devam eden öğrencilerle sınırlı olmak üzere 14 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

    Kastamonu
    Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre İnebolu, Küre ve Şenpazar'da 14 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi. Bozkurt, Çatalzeytin, Ağlı, Cide ve Doğanyurt ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği öğrenildi.
    Konya
    Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime devam eden öğrenciler için yüz yüze eğitime ara verildi. İlçe hıfzıssıhha kurullarınca Hadim, Taşkent, Ahırlı, Doğanhisar, Bozkır'da olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime devam eden öğrencilerle sınırlı olmak üzere 14 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

  9. Samsun<br> Samsun'un 7 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Ayvacık, Çarşamba, Kavak, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde 14 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.<br>Muş<br> Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Vatandaşların sis, çığ ve don olaylarına karşı uyarıldığı açıklamada 14 Mart Pazartesi il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi. Kamu kurumlarındaki engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    Samsun
    Samsun'un 7 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Ayvacık, Çarşamba, Kavak, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde 14 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.
    Muş
    Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Vatandaşların sis, çığ ve don olaylarına karşı uyarıldığı açıklamada 14 Mart Pazartesi il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi. Kamu kurumlarındaki engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

  10. Kahramanmaraş<br> Kahramanmaraş'ın Nurhak, Ekinözü, Andırın ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Andırın, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin tamamı ile Dulkadiroğlu ilçesindeki 18 mahallede 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Ayrıca Dulkadiroğlu ilçesindeki Kartal, Söğütlü, Davutlar, Doğanlı Karahasan, Demirciler, Yenioba ve Kuruçay mahallelerinden taşıma ile eğitim gören öğrenciler için eğitime ara verildiği ifade edildi. <br>Mardin<br> Mardin'in 5 ilçesinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

    Kahramanmaraş
    Kahramanmaraş'ın Nurhak, Ekinözü, Andırın ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Andırın, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin tamamı ile Dulkadiroğlu ilçesindeki 18 mahallede 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Ayrıca Dulkadiroğlu ilçesindeki Kartal, Söğütlü, Davutlar, Doğanlı Karahasan, Demirciler, Yenioba ve Kuruçay mahallelerinden taşıma ile eğitim gören öğrenciler için eğitime ara verildiği ifade edildi.
    Mardin
    Mardin'in 5 ilçesinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

  11. Sinop<br> Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçede taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada meteorolojik verilere göre kentteki kötü hava koşullarının etkili olmaya devam ettiği vurgulandı. Değerlendirmeler sonucu kar yağışının sürdüğü merkez ilçede taşımalı eğitime ara verildiği kaydedilerek vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

    Sinop
    Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçede taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada meteorolojik verilere göre kentteki kötü hava koşullarının etkili olmaya devam ettiği vurgulandı. Değerlendirmeler sonucu kar yağışının sürdüğü merkez ilçede taşımalı eğitime ara verildiği kaydedilerek vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.