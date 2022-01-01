Milyonluk Araçlar Çürüyor
Mersin'de yediemin otoparklarında bulunan binlerce araç, sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi. Sadece bir otoparkta 650 araba ile bin 600'e yakın motosiklet bulunurken, araçların toplam piyasa değerinin 100 milyon lirayı geçtiği belirtiliyor.
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Mersin'de trafik, asayiş olayları ve haciz yoluyla devlet tarafından el konulan araçlar yediemin otoparklarına çekiliyor. Araçlar kanuni işlemleri sonrası sahipleri tarafından teslim alınması gerekirken birçok araç alınmayarak çürümeye terk ediliyor.
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Kentteki 6 yediemin otoparkından biri olan Ata Otopark ve Yediemin Deposu'nda da 650 araç, yaklaşık bin 600 motosiklet sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Birçoğu artık kullanılmayacak duruma gelen araçlar otların arasında kayboluyor.
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Dışarıdan hurdalık gibi görünen ancak içerisinde bir servet yatan otoparktaki araçların piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon lira civarında olduğu belirtiliyor.
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Mersin'de 6 tane yediemin otoparkı olduğunu ifade eden Mehmet Kuş, bu otoparklarda binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğunu söyledi.
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39 yıldır babasının bu işi yaptığını söyleyen Kuş, şöyle devam etti: ''Şu anda yaklaşık 650 otomobil çeşidi, bin 500-bin 600 civarında da motosiklet var. Dışarıdan bakıldığında hurdalık olarak tabir edilen yerde, aslında milyonluk araçlar var. Şu anda piyasa göz önüne alındığında 100 milyon lirayı geçecek toplamda aracımız var.''
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"17 YILDIR ALINMAYAN ARAÇLAR VAR" Çok eski araçların da otoparkta bulunduğunu kaydeden Mehmet Kuş, ''16-17 yıldır alınmayan araçlarım var. Günden güne artım da devam ediyor ama çıkış olmuyor'' şeklinde konuştu.
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"İNSANLAR BİZİ HURDALIK OLARAK GÖREBİLİYOR" Dışarıdan vatandaşların merak edip geldiğini vurgulayan Kuş, ?Aktif bir yolun üzerindeyiz. İnsanlar bizi hurdalık gibi görebiliyor. Bu yüzden günde 3-4 kişi gelip, araba parçası soruyor, satın almak istiyor? ifadelerini kullandı.
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