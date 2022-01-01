Tam Bitti Derken İstanbul'a Fena Kar Geri Geliyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin, zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.