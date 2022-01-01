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Tam Bitti Derken İstanbul'a Fena Kar Geri Geliyor!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı kenti henüz yeni terk etmişken yeni bir uyarı geldi.

  1. İstanbul'da perşembe günü aralıklarla başlayan Kar yağışı özellikle cumartesi akşamı etkisini artırmış ve tüm kenti beyaza bürümüştü. Mart ayında yağan yoğun kar kenti henüz yeni terk etmişken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.

    İstanbul'da perşembe günü aralıklarla başlayan Kar yağışı özellikle cumartesi akşamı etkisini artırmış ve tüm kenti beyaza bürümüştü. Mart ayında yağan yoğun kar kenti henüz yeni terk etmişken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.

  2. Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Bugün Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde kar yağışı var. Öğlen Marmara'nın kuzeyi hafif kuvvetli kar yağışı ve kar yağışı yapabilir." ifadelerini kullandı.

    Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Bugün Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde kar yağışı var. Öğlen Marmara'nın kuzeyi hafif kuvvetli kar yağışı ve kar yağışı yapabilir." ifadelerini kullandı.

  3. "İstanbul öğlen kuvvetli kar yağışı yapabilir" diyen Şen "Sıcaklık 4 C. Çarşamba akşamı yağmur var. Sıcaklık yükseliyor perşembe 8 C Cuma tekrar düşüyor." dedi.

    "İstanbul öğlen kuvvetli kar yağışı yapabilir" diyen Şen "Sıcaklık 4 C. Çarşamba akşamı yağmur var. Sıcaklık yükseliyor perşembe 8 C Cuma tekrar düşüyor." dedi.

  4. Şen "Önümüzdeki hafta sonu 18-19 Mart da bir soğuk hava daha geliyor. Türkiye'nin kuzey bölgelerini etkileyecek gibi görünüyor. Takip edelim bakalım etkileri nasıl olacak İstanbul'a kar yapacak mı Salı günü daha belirginleşir." diye konuştu.

    Şen "Önümüzdeki hafta sonu 18-19 Mart da bir soğuk hava daha geliyor. Türkiye'nin kuzey bölgelerini etkileyecek gibi görünüyor. Takip edelim bakalım etkileri nasıl olacak İstanbul'a kar yapacak mı Salı günü daha belirginleşir." diye konuştu.

  5. "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor" diyen Şen "Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yapacak Anadolu'ya kar. Cuma cumartesi Marmara (İstanbul dahil) KKY ve kar ihtimali var." dedi.

    "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor" diyen Şen "Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yapacak Anadolu'ya kar. Cuma cumartesi Marmara (İstanbul dahil) KKY ve kar ihtimali var." dedi.

  6. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

  7. ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

  8. BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

  9. RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

  10. SARI ALARM: Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Rize, Trabzon <br>TURUNCU ALARM: Bitlis, Hakkari, Şırnak, Van <br> SARI RENK: Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor. <br> TURUNCU RENK: Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor. <br> İşte illere göre hava durumu...

    SARI ALARM: Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Rize, Trabzon
    TURUNCU ALARM: Bitlis, Hakkari, Şırnak, Van
    SARI RENK: Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
    TURUNCU RENK: Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.
    İşte illere göre hava durumu...

  11. MARMARA<br> Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.<br> EGE<br> Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  12. AKDENİZ<br> Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın, batısının iç kesimlerinde ve Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.<br> İÇ ANADOLU<br> Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas, Çankırı, Yozgat ve Kayseri çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın, batısının iç kesimlerinde ve Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
    İÇ ANADOLU
    Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas, Çankırı, Yozgat ve Kayseri çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  13. BATI KARADENİZ<br> Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin, zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. <br> ORTA ve DOĞU KARADENİZ<br> Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin, zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  14. DOĞU ANADOLU<br> Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.<br> GÜNEYDOĞU ANADOLU<br> Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU
    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.