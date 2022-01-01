Tarak saçlarımda sıkıştı. O halde işe nasıl gelseydim?

Televizyonda sonunu çok merak ettiğim bir sabah programını izlemeye dalmışım.

Tam zamanında geldim ve şirket otoparkına park ettim, ancak aracımın içinde uyuyakalmışım.

Mısır gevreği yiyecektim ancak süt bitmişti. Markete gidip süt aldım ve kahvaltı ettim. Saate bakmayı unutmuşum.

Kedim banyoda mahsur kaldı. Onu çıkarmak için çok uğraştım!

Evimden iki sokak aşağıda bir bahçede uyandım. Hala şoktayım.

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