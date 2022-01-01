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14 Mart'ta doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı
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Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor
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10 bin sağlık personeli ve 10 bin işçi alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de
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Elde kalan 5 milyon çift ayakkabı iç piyasaya satılacak

İşe Geç Kalanların En İlginç 10 Mazereti

'5 dakika daha uyuyayım' düşüncesiyle alarmı sürekli erteleyenler genelde trafik, kötü hava koşulları ya da hasta olmaları sebebiyle işe geç kaldıklarını söyler. Tabii klasik bahaneler yerine birbirinden yaratıcı geç kalma bahaneleri de var. Araştırmada İnsan Kaynakları Uzmanları çalışanlardan duydukları en ilginç geç kalma bahanelerini de paylaştı

  1. Evimden iki sokak aşağıda bir bahçede uyandım. Hala şoktayım.

    Evimden iki sokak aşağıda bir bahçede uyandım. Hala şoktayım.

  2. Kedim banyoda mahsur kaldı. Onu çıkarmak için çok uğraştım!

    Kedim banyoda mahsur kaldı. Onu çıkarmak için çok uğraştım!

  3. Mısır gevreği yiyecektim ancak süt bitmişti. Markete gidip süt aldım ve kahvaltı ettim. Saate bakmayı unutmuşum.

    Mısır gevreği yiyecektim ancak süt bitmişti. Markete gidip süt aldım ve kahvaltı ettim. Saate bakmayı unutmuşum.

  4. Tam zamanında geldim ve şirket otoparkına park ettim, ancak aracımın içinde uyuyakalmışım.

    Tam zamanında geldim ve şirket otoparkına park ettim, ancak aracımın içinde uyuyakalmışım.

  5. Solüsyon yerine lenslerime yapıştırıcı dökmüşüm. Hemen acil servise gitmek zorunda kaldım.

    Solüsyon yerine lenslerime yapıştırıcı dökmüşüm. Hemen acil servise gitmek zorunda kaldım.

  6. Yağmurdan apartmanın çatısı çöktü ve çalar saatim çalmadı.

    Yağmurdan apartmanın çatısı çöktü ve çalar saatim çalmadı.

  7. Eyvah! Şirketin adresinin değiştiğini unutmuşum.

    Eyvah! Şirketin adresinin değiştiğini unutmuşum.

  8. Televizyonda sonunu çok merak ettiğim bir sabah programını izlemeye dalmışım.

    Televizyonda sonunu çok merak ettiğim bir sabah programını izlemeye dalmışım.

  9. Tarak saçlarımda sıkıştı. O halde işe nasıl gelseydim?

    Tarak saçlarımda sıkıştı. O halde işe nasıl gelseydim?

  10. Gece gördüğüm kabusun etkisinden kurtulamadım.

    Gece gördüğüm kabusun etkisinden kurtulamadım.