Bitlis'e Kar Kalınlığı 9 Metreye Yaklaştı

14 Mart'ta doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı
14 Mart'ta doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı
İzinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesöre idari işlem
İzinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesöre idari işlem
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Genel Kurul'da
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Genel Kurul'da
Kabine toplandı... Gündem Rusya-Ukrayna savaşı
Kabine toplandı... Gündem Rusya-Ukrayna savaşı
Ak Partili Elitaş: Muhtar maaşlarına yönelik teklifi Meclis'e vereceğiz
Ak Partili Elitaş: Muhtar maaşlarına yönelik teklifi Meclis'e vereceğiz
Bu ilde suya 2 ayda ikinci indirim
Bu ilde suya 2 ayda ikinci indirim
Türkiye'nin en fazla enerji üreten şehirleri belli oldu
Türkiye'nin en fazla enerji üreten şehirleri belli oldu
Valilik, kültür merkezi ihalesinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarını yalanladı
Valilik, kültür merkezi ihalesinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarını yalanladı
Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Ülkelerine göndermeyeceğiz
Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Ülkelerine göndermeyeceğiz
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı havalar geri geliyor
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı havalar geri geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'li milletvekilleri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'li milletvekilleri ile bir araya geldi
3600 ek göterge toplantısı sona erdi... Ali Yalçın açıklama yaptı
3600 ek göterge toplantısı sona erdi... Ali Yalçın açıklama yaptı
2022 Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu
2022 Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu
Vergi gelirleri geçen yıla oranla yüzde 84,5 artış gösterdi
Vergi gelirleri geçen yıla oranla yüzde 84,5 artış gösterdi
Akaryakıt fiyatları tercih değiştirdi; benzinli araca talep arttı
Akaryakıt fiyatları tercih değiştirdi; benzinli araca talep arttı
MHP'den tüm kamu personelini kapsayan yeni kanun teklifi
MHP'den tüm kamu personelini kapsayan yeni kanun teklifi
3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını yarın yapacak
3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını yarın yapacak
Hayati Yazıcı açıkladı...Erken seçim tartışması bitti
Hayati Yazıcı açıkladı...Erken seçim tartışması bitti
Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor
Konya'da öğretim üyeleri dahil mahrem yapıdan 18 şüpheliye gözaltı
Konya'da öğretim üyeleri dahil mahrem yapıdan 18 şüpheliye gözaltı
TÜİK: Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 20,1 arttı
TÜİK: Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 20,1 arttı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
Motorin fiyatlarındaki büyük indirim yürürlüğe girdi
Motorin fiyatlarındaki büyük indirim yürürlüğe girdi
20 TL'den 80 TL'ye: Kağıt iki yılda dörde katladı
20 TL'den 80 TL'ye: Kağıt iki yılda dörde katladı
10 bin sağlık personeli ve 10 bin işçi alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de
10 bin sağlık personeli ve 10 bin işçi alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de
Mahrem FETÖ'cü anlattı: Komutan odasındaki böcekler toplanırdı
Mahrem FETÖ'cü anlattı: Komutan odasındaki böcekler toplanırdı
Başhekimden grevdeki doktor için tepki çeken sözler
Başhekimden grevdeki doktor için tepki çeken sözler
Kabine, bir ilkle toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi var
Kabine, bir ilkle toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi var
Ford, Türkiye'de batarya fabrikası kuracak
Ford, Türkiye'de batarya fabrikası kuracak
Elde kalan 5 milyon çift ayakkabı iç piyasaya satılacak
Elde kalan 5 milyon çift ayakkabı iç piyasaya satılacak

Bitlis'e Kar Kalınlığı 9 Metreye Yaklaştı

Türkiye?nin en fazla kar yağışı alan ili olan Bitlis?e bu kış yağan karın kalınlığı 9 metreye yaklaştı.

  1. Bu kış ilk kar yağışının 9 Aralık 2021'de başladığı Bitlis?te Mart ayı ile birlikte yağan kar miktarı 9 metreye yaklaştı. Bitlis?te kar kalınlığı son kar yağışının ardından 8 metre 37 santimetre olarak ölçüldü. Aldığı yoğun kar yağışı nedeniyle karın başkenti olarak anılan Bitlis'te kar yağışı aralıksız sürüyor.

    Bu kış ilk kar yağışının 9 Aralık 2021'de başladığı Bitlis?te Mart ayı ile birlikte yağan kar miktarı 9 metreye yaklaştı. Bitlis?te kar kalınlığı son kar yağışının ardından 8 metre 37 santimetre olarak ölçüldü. Aldığı yoğun kar yağışı nedeniyle karın başkenti olarak anılan Bitlis'te kar yağışı aralıksız sürüyor.

  2. Mart ayında da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi. Birçok araç kar altında kalırken, tek katlı evler kara gömüldü. Evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar çareyi kardan tüneller yapmakta buldu.

    Mart ayında da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi. Birçok araç kar altında kalırken, tek katlı evler kara gömüldü. Evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar çareyi kardan tüneller yapmakta buldu.

  3. "KARIN BAŞKENTİNDE KAR AFETİ YAŞANIYOR" Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilk karın 9 Aralık 2021'de yağdığı Bitlis?te Mart ayı ile birlikte bu kış yağan kar miktarının 8 metre 37 santimetre olarak ölçüldüğü belirtildi. Karın başkenti olan Bitlis?te bugünlerde bir kar afetinin yaşandığını söyleyen Hakan Okay, "Şu anda bulunduğumuz yer Bitlis'in Rahva bölgesindeyiz. Burada deyim yerindeyse göz gözü görmüyor. Yoğun bir tipi ve fırtına var. Gerçekten karın başkenti Bitlis'te bir kar afeti daha yaşanıyor" dedi.

    "KARIN BAŞKENTİNDE KAR AFETİ YAŞANIYOR" Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilk karın 9 Aralık 2021'de yağdığı Bitlis?te Mart ayı ile birlikte bu kış yağan kar miktarının 8 metre 37 santimetre olarak ölçüldüğü belirtildi. Karın başkenti olan Bitlis?te bugünlerde bir kar afetinin yaşandığını söyleyen Hakan Okay, "Şu anda bulunduğumuz yer Bitlis'in Rahva bölgesindeyiz. Burada deyim yerindeyse göz gözü görmüyor. Yoğun bir tipi ve fırtına var. Gerçekten karın başkenti Bitlis'te bir kar afeti daha yaşanıyor" dedi.

  4. Yağan karın hayvanlar ve bitkiler için su deposu olduğunu belirten Mehmet Ali Akarsu ise "Mart ayının ortasında olmamıza rağmen memleketimizde kar yağışı hâlâ devam ediyor. Bu sene meteoroloji verilerine göre 8 metre kar yağmış durumda. Bu gidişle bahar biraz geç gelecek görünüyor" şeklinde konuştu.

    Yağan karın hayvanlar ve bitkiler için su deposu olduğunu belirten Mehmet Ali Akarsu ise "Mart ayının ortasında olmamıza rağmen memleketimizde kar yağışı hâlâ devam ediyor. Bu sene meteoroloji verilerine göre 8 metre kar yağmış durumda. Bu gidişle bahar biraz geç gelecek görünüyor" şeklinde konuştu.