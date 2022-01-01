YAPRAKLI YEŞİLLİKLER Harvard Tıp Okulu'nda beslenme psikiyatristi ve beyin uzmanı Dr. Uma Naidoo, yaptığı araştırmasında son olarak yapraklı yeşilliklerin beyin sağlığı üzerinde etkileri olduğunu söylewdi. Lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin sağlıkta fark yarattığını söyleyen Naidoo, yapraklı yeşilliklerin bunama ve bilişsel gerilemeye karşı koruma sağlayan besinler olan E vitamini, karotenoidler ve flavonoidler içerdiğinin altını çizdi. Yeşilliklerin diğer bir faydasının ise, ?kırmızı kan hücresi oluşumunda önemli olan doğal bir B9 vitamini formu olan inanılmaz bir folat kaynağı olmaları? diyen Dr. Uma Naidoo, ?Ispanak, pazı ve karahindiba gibi yeşillikler de mükemmel bir folat kaynağıdır? ifadelerini kullandı.