Tüm Zamanların En Güçlü Golf'ü Satışa Sunuldu

R-Performance Tork Vektörleme işlevi, arka aksta bulunan etkili bir kavrama mekanizmasını kullanıyor. Yeni arka aks tahrik sistemi, gücün yalnızca ön ve arka akslar arasında değil, aynı zamanda iki arka tekerlek arasında da dağıtılmasına olanak sağlıyor. Direksiyon açısı, araç hızı, yanal ivmelenme derecesi ve daha birçok veriyi yorumlayarak elektronik olarak yönetilen sistem, 4MOTION dört tekerlekten çekiş sisteminden arka aksa aktarılan çekiş gücünü sol ve sağ arka tekerlekler arasında değişken bir şekilde dağıtıyor. Böylece daha yüksek viraj hızları ve gelişmiş yol tutuş özelliklerini standart olarak sunuluyor.