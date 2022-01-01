Apple'ın İphone İos 15.4 Güncellemesi Yayında
Apple'ın iPhone işletim sistemi iOS 15.4 ile gelen yeni özellikler duyuruldu. iPhone kullanıcıları, 15.4 güncellemesini bugün itibariyle yükleyebiliyor.
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Apple, iPhone sahipleri için 15.4 güncellemesini kullanıma sundu.
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EVRENSEL KONTROL ÖZELLİĞİ Ocak ayından bu yana test edilen ve bugün yayına alınan güncellemeyle birlikte, iPhone kullanıcıları artık maske takılıyken de FaceID işlemlerini yapabilecek.
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Böylece corona virüs ile birlikte hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren maskeler takılıyken telefon kilidini açmak, FaceID ile ödemeler yapmak da kolaylaşacak.
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iPhone kullanıcıları, güncellemenin ardından 'Kestirmeler' uygulamasında 'Çalıştırıldığında Bildir' özelliğini kullanabilecek.
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Universel Control (Evrensel Kontrol) özelliğiyle iPad ve Mac kullanıcıları, aynı iCloud hesabına bağlandıklarında tek bir mouse ve klavye ile cihazlarını kullanabilecek.
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YENİ EMOJİLER GELİYOR 15.4 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcıları 37 güncelleme ve farklı cilt tonlarıyla birlikte 112 yeni emojiye erişim sağlayabiliyor.
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YENİ EMOJİLER GELİYOR