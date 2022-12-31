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Yeni Ehliyet İçin Son Tarih Açıklandı!

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022'nin sonuna kadar yapılması gerekiyor.

  1. YENİ EHLİYET İÇİN VATANDAŞLAR MESAJLA UYARILIYOR <br> Süre giderek daralırken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Uyarıda, "Ülkemizde 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31.12.2022 tarihi itibariyle sona erecektir. Eski tip sürücü belgesi sahibi vatandaşlarımızın belirtilen süre içerisinde http://randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da Alo199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak, belgelerini yenilemek üzere Nüfus Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir." denildi.

    YENİ EHLİYET İÇİN VATANDAŞLAR MESAJLA UYARILIYOR
    Süre giderek daralırken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Uyarıda, "Ülkemizde 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31.12.2022 tarihi itibariyle sona erecektir. Eski tip sürücü belgesi sahibi vatandaşlarımızın belirtilen süre içerisinde http://randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da Alo199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak, belgelerini yenilemek üzere Nüfus Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir." denildi.

  2. EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR? <br> Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabilir.

    EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?
    Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabilir.

  3. EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN? <br> Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.

    EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN?
    Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.

  4. 2022 EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI NEELER? <br> Kimlik Belgesi <br> Sürücü Sağlık Raporu <br> Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı <br> 1 adet biyometrik fotoğraf

    2022 EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI NEELER?
    Kimlik Belgesi
    Sürücü Sağlık Raporu
    Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
    1 adet biyometrik fotoğraf

  5. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan <br> Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca Edevlet üzerinden temin edilebilir.)

    Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
    Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca Edevlet üzerinden temin edilebilir.)

  6. 2022 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR? Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir. <br> Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280+60 TL'dir.

    2022 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR? Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir.
    Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280+60 TL'dir.