Neden Bulaşık Makinesinin İçine Limon Koymalıyız?
Mutfakta çok kullanılan bulaşık makineleri zamandan tasarruf etmenizi sağlayan en kullanışlı elektronik ürünlerden biridir. Bulaşıkların temiz çıkmasını sağlamak için son zamanlarda makinenin içine birçok ev hanımı limon koyuyor. İnternette de etkisinin olup olmadığı merak edilen limon, bulaşık makinesine koyulur mu? Neden bulaşık makinesinin içi
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Mutfakta ev hanımlarının en büyük yardımcısı bulaşık makineleridir. Bulaşık makineleri, yemek yaptıktan sonra dağ gibi biriken bulaşıkları tek seferde tertemiz yıkayayarak büyük kolaylık sağlıyor.
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok farklı program ve özelliği sahip olan makineler zamanla çok kullanımdan dolayı kir ve kalıntı bırakabiliyor. Bu durumda bulaşıklarınızda artık kalmaması ve tertemiz olmasını sağlamak için bilmeniz gereken bazı detaylar var. İşte cevaplar....
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NEDEN BULAŞIK MAKİNESİNİN İÇİNE LİMON KONUR? Evin her alanında temizlik yaparken kullanılan limon bulaşıkların makineden tertemiz çıkmasını sağlar
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Limon asidik yapısı onu pH 2 değerine sahip doğal olduğu için temizlikte tercih ediliyor. Limonun antibakteriyel özelliği sayesinde bütün mikropları yok ediyor.
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Ayrıca bulaşık makinesinin çeşitli bölgelerine saklanmış yemek kalıntıları, bakterileri de dezenfekte ediyor.
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Özetle limon sayesinde bulaşıklardaki inatçı lekeler, yemek kalıntıları, su lekesi çıkıyor ve bütün hepsinin parlamasını sağlıyor.
İşte bu kadar basit...