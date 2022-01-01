Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok farklı program ve özelliği sahip olan makineler zamanla çok kullanımdan dolayı kir ve kalıntı bırakabiliyor. Bu durumda bulaşıklarınızda artık kalmaması ve tertemiz olmasını sağlamak için bilmeniz gereken bazı detaylar var. İşte cevaplar....