Son Hali Görenleri Şaşırttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Üniversitede 'laboratuvar kavgası' yargıya taşındı
Üniversitede 'laboratuvar kavgası' yargıya taşındı
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
O tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
O tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Cahit Özkan'dan asgari ücrete yılda iki kez zam sinyali
Cahit Özkan'dan asgari ücrete yılda iki kez zam sinyali
Beş ilde eğitime yarın ara verildi
Beş ilde eğitime yarın ara verildi
Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Diyanet Akademisi kurulması teklifi TBMM'de kabul edildi
Diyanet Akademisi kurulması teklifi TBMM'de kabul edildi
Bakan Nebati açıkladı: Konutta KDV indirimi olacak mı?
Bakan Nebati açıkladı: Konutta KDV indirimi olacak mı?
FED 3 yıl sonra faiz artırdı
FED 3 yıl sonra faiz artırdı
Son 24 saatte 22 bin 345 yeni vaka, 118 vefat
Son 24 saatte 22 bin 345 yeni vaka, 118 vefat
Emniyetten 'uyuşturucu yaşı ortaokula indi' iddialarına açıklama
Emniyetten 'uyuşturucu yaşı ortaokula indi' iddialarına açıklama
İş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara ücret kesintisi cezası
İş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara ücret kesintisi cezası
İstanbul'da yeniden kar bekleniyor... THY'den sefer iptali
İstanbul'da yeniden kar bekleniyor... THY'den sefer iptali
Bir ilde daha su ücretlerinde ikinci kez indirim yapıldı
Bir ilde daha su ücretlerinde ikinci kez indirim yapıldı
AYM, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını 22 Mart'ta görüşecek
AYM, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını 22 Mart'ta görüşecek
EPDK: Akaryakıt tavan fiyat uygulaması yeniden gündeme gelebilir
EPDK: Akaryakıt tavan fiyat uygulaması yeniden gündeme gelebilir

Son Hali Görenleri Şaşırttı

Rol aldığı Çalıkuşu adlı diziyle şöhreti yakalayan ve uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren Kenan Kalav, yıllar sonra ortaya çıktı. Kenan Kalav, bir süredir Barcelona'da yaşıyor ve restoran işletmeciliği yapıyor.

  1. Yeşilçam'ın yıldızı Kenan Kalav, geçtiğimiz yıllarda İspanya'ya yerleşmişti. Barcelona'da yaşamaya başlayan Kalav, burada bir restoran açmıştı.

    Yeşilçam'ın yıldızı Kenan Kalav, geçtiğimiz yıllarda İspanya'ya yerleşmişti. Barcelona'da yaşamaya başlayan Kalav, burada bir restoran açmıştı.

  2. Sosyal medyayı aktif kullanan 60 yaşındaki Kalav'ın son hali, görenleri şoke etti.

    Sosyal medyayı aktif kullanan 60 yaşındaki Kalav'ın son hali, görenleri şoke etti.

  3. Şimdilerde bir restoran sahibi olan ünlü aktöre "yıllar teğet geçmiş" yorumları yapıldı.

    Şimdilerde bir restoran sahibi olan ünlü aktöre "yıllar teğet geçmiş" yorumları yapıldı.

  4. İşte Çalıkuşu'nun Kamuran'ı Kenan Kalav'ın son hali...

    İşte Çalıkuşu'nun Kamuran'ı Kenan Kalav'ın son hali...