Son Hali Görenleri Şaşırttı
Rol aldığı Çalıkuşu adlı diziyle şöhreti yakalayan ve uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren Kenan Kalav, yıllar sonra ortaya çıktı. Kenan Kalav, bir süredir Barcelona'da yaşıyor ve restoran işletmeciliği yapıyor.
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Yeşilçam'ın yıldızı Kenan Kalav, geçtiğimiz yıllarda İspanya'ya yerleşmişti. Barcelona'da yaşamaya başlayan Kalav, burada bir restoran açmıştı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan 60 yaşındaki Kalav'ın son hali, görenleri şoke etti.
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Şimdilerde bir restoran sahibi olan ünlü aktöre "yıllar teğet geçmiş" yorumları yapıldı.
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İşte Çalıkuşu'nun Kamuran'ı Kenan Kalav'ın son hali...
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