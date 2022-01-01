Son Hali Görenleri Şaşırttı

Şimdilerde bir restoran sahibi olan ünlü aktöre "yıllar teğet geçmiş" yorumları yapıldı.

Yeşilçam'ın yıldızı Kenan Kalav, geçtiğimiz yıllarda İspanya'ya yerleşmişti. Barcelona'da yaşamaya başlayan Kalav, burada bir restoran açmıştı.

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