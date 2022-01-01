Çenesine Dikiş Atıldı! Korkunç Kazayı Anlattı
45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, önceki gün şoförlüğünü yaptığı arabayla kaza yaptı. Büyük bir kaza yapan Yeşilçay'ın ağzı ve çenesi yarıldı. Yaşadığı korku dolu anları sosyal medyadan anlattı. Kaza sonrası Arnavutköy'de bir klinikten çıkarken görüntülenen Yeşilçay, korkudan fren yerine gaza bastığını belirtti.
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Çenesi yarılan ve kemiklerinde incinmeler olan Nurgül Yeşilçay, yaşadığı talihsiz kazayı şu sözlerle anlattı:
"Normalde ben araba kullanmayı seven birisi değilim ama kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrollerim devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi görüyorum. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek."
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Dizi ve film oyuncusu Nurgül Yeşilçay, uzun süredir neden sosyal medyada olmadığını hayranlarına yaptığı bir paylaşımla açıkladı.
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Bir çocuk annesi Nurgül Yeşilçay, yaşadığı korkunç kaza ve ayrıntılarını anlattı.
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Kullandığı aracın takla attığını ve yüzünü direksiyona çarpan oyuncu ağzına çenesimne dikiş atıldığını belirtti.
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Büyük bir kaza yaşayan oyuncu şimdi sağlık durumunun iyi olduğunu ancak vücudunda her yerinde ciddi hasarlar olduğunu söyledi.
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Yeşilçay yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bir süredir buralarda yoktum. Hastanelerde boğuşuyordum çünkü. Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım. Ağzıma, çeneme dikişler atıldı, hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek"
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Hayranlarına ayrıca emniyet kemerinin önemini hatırlattı.