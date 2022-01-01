Çenesine Dikiş Atıldı! Korkunç Kazayı Anlattı

Çenesi yarılan ve kemiklerinde incinmeler olan Nurgül Yeşilçay, yaşadığı talihsiz kazayı şu sözlerle anlattı:

"Normalde ben araba kullanmayı seven birisi değilim ama kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrollerim devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi görüyorum. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek."