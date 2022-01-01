26 Yıllık Rekorunu Yakalama Peşinde

7 YILDIR RİZE?YE YENİLMİYOR Süper Lig?de bugüne kadar 41 kez karşılaşan komşu ekiplerden Trabzonspor?un 27, Çaykur Rizespor?un 5 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım arasında Rize?de oynanan 20 müsabakanın 9?unu Trabzonspor kazanırken, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sone erdi. Her iki takım ligde son olarak 11?inci haftada Trabzon?da karşılaşmış, ev sahibi ekip 2-1 galip ayrılmıştı. Çaykur Rizespor?a ligde son olarak 2015 yılında Rize?de oynanan müsabakada mağlup olan Trabzonspor, rakibiyle 7 yıl boyunca oynadığı 10 Süper Lig müsabakasında yenilmedi.