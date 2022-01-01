Audi yeni elektriklisini tanıttı: Audi A6 Avant e-tron Concept - 9 Marka 2018 yılıdna tanıttığı ilk tamamen elektrikli modeli e-tron'un ardından ürün yelpazesini hızla genişletiyor. Audi e-tron SUV ve e-tron Sportback'in ardından, Porsche ile ortaklaşa geliştirilen yeni platform üzerinde son derece dinamik e-tron GT quattro'yu Şubat 2021'de görücüye çıkardı. Bundan sadece iki ay sonra Volkswagen Grubu'nun MEB platformu üzerine inşa edilen Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron tanıtıldı.