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Audi Yeni Elektriklisini Tanıttı

Audi, yaklaşık bir yıl önce Nisan 2021?de Şanghay Otomobil Fuarı'nda elektrikli güç-aktarma sistemine sahip Audi A6 Sportback'i tanıtmıştı. Audi bu çalışmanın devamı ve ikinci üyesi olarak 2022 Yıllık Medya Konferansı kapsamında, Audi A6 Avant e-tron concept?i tanıttı.

  1. Audi yeni elektriklisini tanıttı: Audi A6 Avant e-tron Concept - 1 Alman otomobil üreticisi Audi, sıfır karbon emisyonu hedefinin parçası olarak 2026 yılından sonra yeni, dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıkladı. Audi CEO'su Markus Duesmann, 2026 yılı itibarıyla Audi'nin yalnızca tamamen elektrikli otomobil modellerini piyasaya süreceği belirtti.

    Audi yeni elektriklisini tanıttı: Audi A6 Avant e-tron Concept - 1 Alman otomobil üreticisi Audi, sıfır karbon emisyonu hedefinin parçası olarak 2026 yılından sonra yeni, dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıkladı. Audi CEO'su Markus Duesmann, 2026 yılı itibarıyla Audi'nin yalnızca tamamen elektrikli otomobil modellerini piyasaya süreceği belirtti.

  2. Audi of America Başkanı Daniel Weissland ise, 2026 yılının ardından herhangi bir içten yanmalı otomobil lansmanı yapmayacaklarını söyledi. Weissland, şirketin 2033 yılından itibaren ise tamamen elektrikli olacağını aktardı.

    Audi of America Başkanı Daniel Weissland ise, 2026 yılının ardından herhangi bir içten yanmalı otomobil lansmanı yapmayacaklarını söyledi. Weissland, şirketin 2033 yılından itibaren ise tamamen elektrikli olacağını aktardı.

  3. Bu kapsamda elektrikli tanıtımlarına devam eden Audi, A6 Avant E-tron'un üretime yakın diyebileceğimiz bir konseptini tanıttı.

    Bu kapsamda elektrikli tanıtımlarına devam eden Audi, A6 Avant E-tron'un üretime yakın diyebileceğimiz bir konseptini tanıttı.

  4. A6 Avant E-tron'un, modele ve sürüş sistemine bağlı olarak 700 kilometreye kadar menzil sunabileceği belirtiliyor.

    A6 Avant E-tron'un, modele ve sürüş sistemine bağlı olarak 700 kilometreye kadar menzil sunabileceği belirtiliyor.

  5. Araç ayrıca 0'dan 100 kilometre hıza 4 saniyenin altına ualaşabilecek.

    Araç ayrıca 0'dan 100 kilometre hıza 4 saniyenin altına ualaşabilecek.

  6. Araç, 800 volt sistemi ve 270 kW'a kadar şarj desteğiyle hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada 300 kilometrelik menzil sunabilecek. Ayrıca 25 dakikadan daha kısa bir sürede 100 kWh'lik pil yüzde 5'ten yüzde 80'e çıkacak.

    Araç, 800 volt sistemi ve 270 kW'a kadar şarj desteğiyle hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada 300 kilometrelik menzil sunabilecek. Ayrıca 25 dakikadan daha kısa bir sürede 100 kWh'lik pil yüzde 5'ten yüzde 80'e çıkacak.

  7. Digital Matrix LED ve dijital OLED teknolojisine sahip farlar ve arka lambalar minimum yüzey alanıyla bile maksimum parlaklık ve çok çeşitli özellikler elde etmeyi mümkün kılarken aynı zamanda özelleştirilebilir ışık imzaları sunuyor.

    Digital Matrix LED ve dijital OLED teknolojisine sahip farlar ve arka lambalar minimum yüzey alanıyla bile maksimum parlaklık ve çok çeşitli özellikler elde etmeyi mümkün kılarken aynı zamanda özelleştirilebilir ışık imzaları sunuyor.

  8. Audi A6 Avant e-tron konseptinin iki elektrik motoru, 350 kW toplam güç ve 800 Nm tork sağlama kapasitesine sahip.

    Audi A6 Avant e-tron konseptinin iki elektrik motoru, 350 kW toplam güç ve 800 Nm tork sağlama kapasitesine sahip.

  9. Audi yeni elektriklisini tanıttı: Audi A6 Avant e-tron Concept - 9 Marka 2018 yılıdna tanıttığı ilk tamamen elektrikli modeli e-tron'un ardından ürün yelpazesini hızla genişletiyor. Audi e-tron SUV ve e-tron Sportback'in ardından, Porsche ile ortaklaşa geliştirilen yeni platform üzerinde son derece dinamik e-tron GT quattro'yu Şubat 2021'de görücüye çıkardı. Bundan sadece iki ay sonra Volkswagen Grubu'nun MEB platformu üzerine inşa edilen Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron tanıtıldı.

    Audi yeni elektriklisini tanıttı: Audi A6 Avant e-tron Concept - 9 Marka 2018 yılıdna tanıttığı ilk tamamen elektrikli modeli e-tron'un ardından ürün yelpazesini hızla genişletiyor. Audi e-tron SUV ve e-tron Sportback'in ardından, Porsche ile ortaklaşa geliştirilen yeni platform üzerinde son derece dinamik e-tron GT quattro'yu Şubat 2021'de görücüye çıkardı. Bundan sadece iki ay sonra Volkswagen Grubu'nun MEB platformu üzerine inşa edilen Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron tanıtıldı.

  10. Audi A6 e-tron Sportback ve Avant konsept modelleri ise Porsche ile birlikte geliştirilen Premium Platform Electric (PPE) üzerinde yükseliyor.

    Audi A6 e-tron Sportback ve Avant konsept modelleri ise Porsche ile birlikte geliştirilen Premium Platform Electric (PPE) üzerinde yükseliyor.

  11. Konsept otomobil aynı zamanda A6 Sportback e-tron ile aynı boyutlara sahip yeni bir tasarım konseptini de gözler önüne seriyor. 4,96 metre uzunluğa, 1,96 metre genişliğe ve 1,44 metre yüksekliğe sahip gövdesiyle üst sınıfta yer alıyor.

    Konsept otomobil aynı zamanda A6 Sportback e-tron ile aynı boyutlara sahip yeni bir tasarım konseptini de gözler önüne seriyor. 4,96 metre uzunluğa, 1,96 metre genişliğe ve 1,44 metre yüksekliğe sahip gövdesiyle üst sınıfta yer alıyor.