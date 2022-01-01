İşte En Hızlı Yağ Yaktıran Bitki Çayları!

7- MATE ÇAYI

Mate çayının en önemli özelliği vücut ısısını yükselterek yağ yakımını hızlandırmasıdır. Bu çayın bir diğer özelliği de tok tutmasıdır. Bu yüzden çayı yapmak için: Mate yapraklarını kaynamış suyun içine atın ve yaklaşık 3-4 dakika kadar demlenmeye bırakın. Mate çayının tadının acı olduğunu fark ederseniz içine biraz bal veya süt ekleyerek te tüketebilirsiniz.