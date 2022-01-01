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İşte Akıllı Telefonların Şarj Ömrünü Uzatacak Bazı Hileler

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar artık hepimizin vazgeçilmezi haline geldi. Yaşantımızı büyük ölçüde şekillendiren telefonların en önemli problemi şarjının hemen bitmesidir. Çoğu kullanıcının şikayetçi olduğu şarj ömrünün uzatacak bazı hileler bulunuyor. İşte akıllı telefonların şarj ömrünü uzatacak bazı hileler..

  1. ARKA PLAN UYGULAMALARINI KAPATIN <br> Telefona yüklenen yüzlerce uygulama hafızayı ve işlemcileri yorabiliyor. Çok fazla uygulamanın arka planda çalışması enerji tüketimini de olumsuz yönde etkiliyor. Telefonunuzda kullanmadığınız uygulamaları arka planda kapatarak pil sağlığınızı çok daha uzun süre koruyabilirsiniz.

    ARKA PLAN UYGULAMALARINI KAPATIN
    Telefona yüklenen yüzlerce uygulama hafızayı ve işlemcileri yorabiliyor. Çok fazla uygulamanın arka planda çalışması enerji tüketimini de olumsuz yönde etkiliyor. Telefonunuzda kullanmadığınız uygulamaları arka planda kapatarak pil sağlığınızı çok daha uzun süre koruyabilirsiniz.

  2. KLAVYE SESİNİ VE TİTREŞİMİ KAPATIN Akıllı telefonların hepsinde fabrika ayarları açık bir şekilde gelen klavye sesi ve titreşimi göründüğü kadar masum değildir. Gün içerisinde çok büyük bir zaman geçirilen ve binlerce kez klavyesi kullanılan telefonlarda titreşim ve ses pilinizin enerjisini adeta emecektir. Bu iki özelliği kapatmak pil sağlığına büyük katkı sağlar.

    KLAVYE SESİNİ VE TİTREŞİMİ KAPATIN Akıllı telefonların hepsinde fabrika ayarları açık bir şekilde gelen klavye sesi ve titreşimi göründüğü kadar masum değildir. Gün içerisinde çok büyük bir zaman geçirilen ve binlerce kez klavyesi kullanılan telefonlarda titreşim ve ses pilinizin enerjisini adeta emecektir. Bu iki özelliği kapatmak pil sağlığına büyük katkı sağlar.

  3. ŞARJI YÜZDE 80 İLE YÜZDE 25 ARASINDA TUTUN <br> Akıllı telefonunuzun pil ömrünü uzatmadaki en büyük etken yüzde sıfıra gelmemektir. Telefonunuzun pil ömrünü yüzde 80 ile yüzde 25 arasında tutarsanız şarj döngüsü pil sağlığına zarar vermeyecek ve telefonunuzdan daha çok verim alacaksınız.

    ŞARJI YÜZDE 80 İLE YÜZDE 25 ARASINDA TUTUN
    Akıllı telefonunuzun pil ömrünü uzatmadaki en büyük etken yüzde sıfıra gelmemektir. Telefonunuzun pil ömrünü yüzde 80 ile yüzde 25 arasında tutarsanız şarj döngüsü pil sağlığına zarar vermeyecek ve telefonunuzdan daha çok verim alacaksınız.

  4. UYGULAMA YENİLEMEYİ DURDURUN <br> Akıllı telefonların çoğunda yer alan arka planda yenileme özelliği WhatsApp, Twitter ya da Instagram gibi uygulamalar için oldukça kullanışlıdır. Ancak her uygulamada arka plan yenileme kullanıldığı taktirde telefonun pili hızlıca tükenmeye başlayacaktır. Sizin için uygun olan birkaç tane yaralı uygulama hariç diğer uygulamaların arka planda yenilenmesini kapatmak pil sağlığınıza büyük fayda sağlayacaktır.

    UYGULAMA YENİLEMEYİ DURDURUN
    Akıllı telefonların çoğunda yer alan arka planda yenileme özelliği WhatsApp, Twitter ya da Instagram gibi uygulamalar için oldukça kullanışlıdır. Ancak her uygulamada arka plan yenileme kullanıldığı taktirde telefonun pili hızlıca tükenmeye başlayacaktır. Sizin için uygun olan birkaç tane yaralı uygulama hariç diğer uygulamaların arka planda yenilenmesini kapatmak pil sağlığınıza büyük fayda sağlayacaktır.

  5. Telefondan girdiğiniz Facebook, Twitter gibi uygulamaları açık bırakmayın.

    Telefondan girdiğiniz Facebook, Twitter gibi uygulamaları açık bırakmayın.

  6. Telefonunuzu mümkün olduğu kadar araçta şarj etmeyin. Araç şarjı ilerleyen zamanlarda bataryaya zarar vererek pil ömrünü kısaltacaktır.

    Telefonunuzu mümkün olduğu kadar araçta şarj etmeyin. Araç şarjı ilerleyen zamanlarda bataryaya zarar vererek pil ömrünü kısaltacaktır.

  7. Şarj etmek için yüzde 5'i beklemeyin. Seviye yüzde 40?lara düştüğünde telefonu şarja takın.

    Şarj etmek için yüzde 5'i beklemeyin. Seviye yüzde 40?lara düştüğünde telefonu şarja takın.

  8. Çok büyük boyuttaki dosyaları indirmeyeceksiniz Wi-Fi?ın kapalı tutun.

    Çok büyük boyuttaki dosyaları indirmeyeceksiniz Wi-Fi?ın kapalı tutun.

  9. Ekran parlaklığı şarjı en çok götüren öğelerden biridir. Ekran parlaklığını azaltmak bu durumu bir nebze de olsa çözer.

    Ekran parlaklığı şarjı en çok götüren öğelerden biridir. Ekran parlaklığını azaltmak bu durumu bir nebze de olsa çözer.

  10. Telefonunuzu gece boyunca şarjda bırakmayın. Uzun süreli şarj etmeler ilerleyen zamanda bataryanın bozulmasına ve batarya ömrünün kısalmasına neden olur.

    Telefonunuzu gece boyunca şarjda bırakmayın. Uzun süreli şarj etmeler ilerleyen zamanda bataryanın bozulmasına ve batarya ömrünün kısalmasına neden olur.

  11. Telefonlardaki tuş kilidi bölümü sadece güvenlik değil, ekranı kararttığı için şarjın da daha çok dayanmasına yardımcı olur.

    Telefonlardaki tuş kilidi bölümü sadece güvenlik değil, ekranı kararttığı için şarjın da daha çok dayanmasına yardımcı olur.

  12. Şarjınız bitmek üzereyken telefonu kullanmadığınız anlarda uçak moduna almanız, tüm sinyaller kesileceğinden dolayı süreyi de uzatır. Böylece acil durumlar için hala şarjınız kalmış olur.

    Şarjınız bitmek üzereyken telefonu kullanmadığınız anlarda uçak moduna almanız, tüm sinyaller kesileceğinden dolayı süreyi de uzatır. Böylece acil durumlar için hala şarjınız kalmış olur.

  13. Eğer iPhone kullanıyorsanız, App Store'daki güncellemeleri elle yapın. Güncellemelerin otomatik yapılıyor olması şarjınızı sürekli bitirecektir.

    Eğer iPhone kullanıyorsanız, App Store'daki güncellemeleri elle yapın. Güncellemelerin otomatik yapılıyor olması şarjınızı sürekli bitirecektir.

  14. Facebook ve İnstagram gibi uygulamalar kullanıyorsanız videoların otomatik başlatılmasına izin vermeyin. Telefonunuzdan 'Wi-Fi'ye bağlıyken yükle seçeneğini seçerek otomatik video oynatma özelliğini kapatabilirsiniz.

    Facebook ve İnstagram gibi uygulamalar kullanıyorsanız videoların otomatik başlatılmasına izin vermeyin. Telefonunuzdan 'Wi-Fi'ye bağlıyken yükle seçeneğini seçerek otomatik video oynatma özelliğini kapatabilirsiniz.

  15. Sahte şarj aletlerini kullanmayın. Sahte şarj aletleri uzun süreli kullanımlarda bataryanızın bozulmasına ve şarj süresinin kısalmasına neden olur.

    Sahte şarj aletlerini kullanmayın. Sahte şarj aletleri uzun süreli kullanımlarda bataryanızın bozulmasına ve şarj süresinin kısalmasına neden olur.

  16. Akıllı telefonunuzu bilgisayardan şarj etmeyin. USB'nin gücü daha az olduğu için yine uzun süreli PC'den şarj etme devam ederse yine bataryada bozulmalar meydana gelebilir.

    Akıllı telefonunuzu bilgisayardan şarj etmeyin. USB'nin gücü daha az olduğu için yine uzun süreli PC'den şarj etme devam ederse yine bataryada bozulmalar meydana gelebilir.

  17. Ekran koruyucu süresini kısaltarak telefonu kullanmayı bıraktığımız zaman ile ekranın ışığının kapanmasına kadar geçen süreyi kısaltarak kazanç sağlayabilirsiniz.

    Ekran koruyucu süresini kısaltarak telefonu kullanmayı bıraktığımız zaman ile ekranın ışığının kapanmasına kadar geçen süreyi kısaltarak kazanç sağlayabilirsiniz.