İşte Akıllı Telefonların Şarj Ömrünü Uzatacak Bazı Hileler

KLAVYE SESİNİ VE TİTREŞİMİ KAPATIN Akıllı telefonların hepsinde fabrika ayarları açık bir şekilde gelen klavye sesi ve titreşimi göründüğü kadar masum değildir. Gün içerisinde çok büyük bir zaman geçirilen ve binlerce kez klavyesi kullanılan telefonlarda titreşim ve ses pilinizin enerjisini adeta emecektir. Bu iki özelliği kapatmak pil sağlığına büyük katkı sağlar.