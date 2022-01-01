Cumhurbaşkanı ücretsiz olacak dedi, herkes köprüye akın etti
Cumhurbaşkanı ücretsiz olacak dedi, herkes köprüye akın etti
'Kül yutmam' demeyin! Savcı da 200 bin TL kaptırdı
'Kül yutmam' demeyin! Savcı da 200 bin TL kaptırdı
Kiralık dairede kriz büyüyor! İşte en çok artış yaşanan iller
Kiralık dairede kriz büyüyor! İşte en çok artış yaşanan iller
Türkiye nüfusunun yapısı değişti: Her 4 haneden birinde yaşlı var
Türkiye nüfusunun yapısı değişti: Her 4 haneden birinde yaşlı var
Görüntüler ortaya çıktı! Doktor uzman çavuşu darbetmiş, doktora soruşturma başlatıldı
Görüntüler ortaya çıktı! Doktor uzman çavuşu darbetmiş, doktora soruşturma başlatıldı
Vaka sayıları açıklandı: 19 bin 126 yeni vaka, 123 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 19 bin 126 yeni vaka, 123 vefat
Hatay Valiliği'nden Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusu
Hatay Valiliği'nden Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusu
Borsa tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı
Vali Yerlikaya saat vererek uyardı: Lütfen trafiğe çıkmayalım
Vali Yerlikaya saat vererek uyardı: Lütfen trafiğe çıkmayalım
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izin yönergesini değiştirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izin yönergesini değiştirdi
ABD'den Türkiye'ye 'F-35' teklifi: S-400'leri Ukrayna'ya ver
ABD'den Türkiye'ye 'F-35' teklifi: S-400'leri Ukrayna'ya ver
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretini açıkladı
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretini açıkladı
Emniyetin 'bölge sistemi'ne göre illerin hizmet süreleri
Emniyetin 'bölge sistemi'ne göre illerin hizmet süreleri
Meslek liselerinde hedef 1,5 milyar lira gelir
Meslek liselerinde hedef 1,5 milyar lira gelir
Süte büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda
Süte büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda
Ali Yerlikaya'dan kar uyarısı: Dışarıdaysak evlerimize dönelim!
Ali Yerlikaya'dan kar uyarısı: Dışarıdaysak evlerimize dönelim!
Satın aldığını zannettiği dairede 9,5 sene kiracı olarak oturdu
Satın aldığını zannettiği dairede 9,5 sene kiracı olarak oturdu
Maliye Bakanı Nebati: Piyasa aktörlerinin Türkiye ekonomisine güveni arttı
Maliye Bakanı Nebati: Piyasa aktörlerinin Türkiye ekonomisine güveni arttı
'Çanakkale millet olarak bizim ebedi kardeşliğimizi yansıtır'
'Çanakkale millet olarak bizim ebedi kardeşliğimizi yansıtır'
Ek göstergede kariyer mesleklerin statü farkı korunacak
Ek göstergede kariyer mesleklerin statü farkı korunacak
İstanbul'da anlaşmalı ekspertiz tuzağı ile dolandırıcılık
İstanbul'da anlaşmalı ekspertiz tuzağı ile dolandırıcılık
Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor
2013 İdari Yargı Sınavı soruşturmasında 16 gözaltı kararı
2013 İdari Yargı Sınavı soruşturmasında 16 gözaltı kararı
Motorine bu gece zam gelmesi bekleniyor
Motorine bu gece zam gelmesi bekleniyor
EPDK'nın elektrik fiyat artışlarına nasıl müdahale edeceği belirlendi
EPDK'nın elektrik fiyat artışlarına nasıl müdahale edeceği belirlendi
Okulun kadın güvenlik görevlisi kaçırılmıştı...Şikayetçi olmadı
Okulun kadın güvenlik görevlisi kaçırılmıştı...Şikayetçi olmadı
HSK'dan dört hakim ve bir savcıya oybirliğiyle FETÖ'den ihraç
HSK'dan dört hakim ve bir savcıya oybirliğiyle FETÖ'den ihraç
3 Kamu kurumu 348 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 348 personel almak için ilana çıktı
Asgari ücrete 850 TL yarıyıl zammı gelebilir
Asgari ücrete 850 TL yarıyıl zammı gelebilir
Akaryakıt düşse de gıda ucuzlamıyor!
Akaryakıt düşse de gıda ucuzlamıyor!

Aç Kalan Ayılar Köye İndi: Can Güvenliğimiz Yok

Rize?nin Çayeli ilçesinde köye inen iki ayı 42 arı kovanına zarar verdi. İsyan eden vatandaşlar, "Burada çocuklar okula nasıl gidecek. Sabah servise nasıl binecekler. Can güvenliğimiz kalmadı" dedi.

  1. Rize'de Çayeli İlçesine bağlı sahilden 1 km yukarıdaki Demirhisar köyü, Konak mevkiinde arıcılık yapan 47 yaşındaki Ahmet Salih, evinin yakınındaki arı kovanlarının yanına gitmesiyle kovanlarının zarar gördüğünü fark etti. Arıları için bölgeye kurduğu kamera sisteminden kayıtları kontrol eden Salih, kovanlara ayı tarafından zarar verildiğini anladı.

    Rize'de Çayeli İlçesine bağlı sahilden 1 km yukarıdaki Demirhisar köyü, Konak mevkiinde arıcılık yapan 47 yaşındaki Ahmet Salih, evinin yakınındaki arı kovanlarının yanına gitmesiyle kovanlarının zarar gördüğünü fark etti. Arıları için bölgeye kurduğu kamera sisteminden kayıtları kontrol eden Salih, kovanlara ayı tarafından zarar verildiğini anladı.

  2. "30 BİN LİRA ZARARA UĞRATTI" Ayıların kendisini yaklaşık 30 bin lira zarara uğrattığını ve yıllardır verdiği emeklerin heba olduğunu ifade eden Salih, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü?nden konu ile ilgili önlem alınmasını istedi.

    "30 BİN LİRA ZARARA UĞRATTI" Ayıların kendisini yaklaşık 30 bin lira zarara uğrattığını ve yıllardır verdiği emeklerin heba olduğunu ifade eden Salih, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü?nden konu ile ilgili önlem alınmasını istedi.

  3. Ahmet Salih, yaptığı açıklamada ?Milli Parklar?ı aradık dediler ki 'Onlarında yaşam hakkı var foto kapan kuracağız, tespit edeceğiz onu' dediler. Benim kameram var. Tespiti yaptım buradan geçiyor babasının malı gibi yiyor arıları" diye konuştu.

    Ahmet Salih, yaptığı açıklamada ?Milli Parklar?ı aradık dediler ki 'Onlarında yaşam hakkı var foto kapan kuracağız, tespit edeceğiz onu' dediler. Benim kameram var. Tespiti yaptım buradan geçiyor babasının malı gibi yiyor arıları" diye konuştu.

  4. Buna bir önlem alınması gerektiğini vurgulayan Salih, "Milli Parklar?dan arkadaş 'Ayının yaşam hakkı var' diyor. Benim arının yaşam hakkı yok mu? Benim 30 bin liralık arımı yemiş. Kim verecek bunun karşılığını?" sözlerini kullandı.

    Buna bir önlem alınması gerektiğini vurgulayan Salih, "Milli Parklar?dan arkadaş 'Ayının yaşam hakkı var' diyor. Benim arının yaşam hakkı yok mu? Benim 30 bin liralık arımı yemiş. Kim verecek bunun karşılığını?" sözlerini kullandı.

  5. "ÇOCUKLAR NASIL OKULA GİDECEK?" Olay sonrası can güvenliklerinin kalmadığının altını çizen Salih, açıklamasına şu şekilde devam etti: ?Yazın nasıl çay toplayacak bu millet, ormanına nasıl gidecek? Sahile 1 kilometre uzaklıkta olan bir yerde ayı geliyor kapına. Burada çocuklar okula nasıl gidecek. Sabah servise nasıl binecekler. Zaten karanlıkta okula gidiyorlar. Kimse burada okula çocuklarını gönderemez. Benim zararımı vermeleri lazım. Ben bunları çocuğumdan daha iyi bakıyordum. Can güvenliği kalmadı. Gece eve gelemem.?

    "ÇOCUKLAR NASIL OKULA GİDECEK?" Olay sonrası can güvenliklerinin kalmadığının altını çizen Salih, açıklamasına şu şekilde devam etti: ?Yazın nasıl çay toplayacak bu millet, ormanına nasıl gidecek? Sahile 1 kilometre uzaklıkta olan bir yerde ayı geliyor kapına. Burada çocuklar okula nasıl gidecek. Sabah servise nasıl binecekler. Zaten karanlıkta okula gidiyorlar. Kimse burada okula çocuklarını gönderemez. Benim zararımı vermeleri lazım. Ben bunları çocuğumdan daha iyi bakıyordum. Can güvenliği kalmadı. Gece eve gelemem.?