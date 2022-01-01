"ÇOCUKLAR NASIL OKULA GİDECEK?" Olay sonrası can güvenliklerinin kalmadığının altını çizen Salih, açıklamasına şu şekilde devam etti: ?Yazın nasıl çay toplayacak bu millet, ormanına nasıl gidecek? Sahile 1 kilometre uzaklıkta olan bir yerde ayı geliyor kapına. Burada çocuklar okula nasıl gidecek. Sabah servise nasıl binecekler. Zaten karanlıkta okula gidiyorlar. Kimse burada okula çocuklarını gönderemez. Benim zararımı vermeleri lazım. Ben bunları çocuğumdan daha iyi bakıyordum. Can güvenliği kalmadı. Gece eve gelemem.?