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Haftanın Filmleri (18 Mart 2022)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 4 film sinemaseverlerle buluştu.

  1. Ambulans<br> Michael Bay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen, Eiza Gonzalez, Moses Ingram ve Garret Dillahunt'un başrollerinde oynadığı 'Ambulans' izleyiciyle buluşacak. Aksiyon ve gerilim türündeki film, karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı olan eski bir askerin, birçok suça bulaşmış, evlatlık erkek kardeşiyle kalkıştığı banka soygununun beklenmedik şekilde gelişmesinin ardından yaşananları konu ediniyor.

    Ambulans
    Michael Bay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen, Eiza Gonzalez, Moses Ingram ve Garret Dillahunt'un başrollerinde oynadığı 'Ambulans' izleyiciyle buluşacak. Aksiyon ve gerilim türündeki film, karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı olan eski bir askerin, birçok suça bulaşmış, evlatlık erkek kardeşiyle kalkıştığı banka soygununun beklenmedik şekilde gelişmesinin ardından yaşananları konu ediniyor.

  2. Orman Vatandır - Çanakkale Ruhu <br> Yönetmenliğini Mehmet Balaban ile Mehmet Ali Sevimli'nin üstlendiği, 'Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu' filmi, Çanakkale'deki ormanların barındırdığı hikayeleri ve ormanları korumaya çalışan insanları odağına alıyor. Belgesel türündeki filmin başrollerini Murat Tavlı, Ferit Kılıç, Harun Kocatürk ve Korkut Çözer paylaştı.

    Orman Vatandır - Çanakkale Ruhu
    Yönetmenliğini Mehmet Balaban ile Mehmet Ali Sevimli'nin üstlendiği, 'Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu' filmi, Çanakkale'deki ormanların barındırdığı hikayeleri ve ormanları korumaya çalışan insanları odağına alıyor. Belgesel türündeki filmin başrollerini Murat Tavlı, Ferit Kılıç, Harun Kocatürk ve Korkut Çözer paylaştı.

  3. Paralel Anneler<br> Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodavar imzalı 'Paralel Anneler', aynı gün doğum yapan iki kadının hikayesini ele alıyor. Başrollerini Penelope Cruz ve Rossy de Palma'nın paylaştığı filmde ayrıca Aitana Sanchez-Gijon, Milena Smit ve Daniela Santiago da yer aldı.

    Paralel Anneler
    Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodavar imzalı 'Paralel Anneler', aynı gün doğum yapan iki kadının hikayesini ele alıyor. Başrollerini Penelope Cruz ve Rossy de Palma'nın paylaştığı filmde ayrıca Aitana Sanchez-Gijon, Milena Smit ve Daniela Santiago da yer aldı.

  4. Neşeli Kanatlar: Büyük Göç <br> Christopher Jenkins'in yönetmenliğini üstlendiği animasyon film 'Neşeli Kanatlar: Büyük Göç', yaramaz bir kaz ile iki ördek yavrusu arasında yaşananları işliyor.

    Neşeli Kanatlar: Büyük Göç
    Christopher Jenkins'in yönetmenliğini üstlendiği animasyon film 'Neşeli Kanatlar: Büyük Göç', yaramaz bir kaz ile iki ördek yavrusu arasında yaşananları işliyor.