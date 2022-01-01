Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Belli Oldu
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), küresel anket verilerinden yararlanarak belirlediği, ?2022 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri? raporunu yayınladı.
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112-Türkiye
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20-Fransa
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19-Belçika
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18-Çekya (Çek Cumhuriyeti)
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17-Birleşik Krallık
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16-Amerika Birleşik Devletleri
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15-Kanada
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14-Almanya
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13-İrlanda
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12-Avustralya
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11-Avusturya
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10-Yeni Zelanda
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9-İsrail
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8-Norveç
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7-İsveç
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6-Lüksemburg
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5-Hollanda
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4-İsviçre
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3-İzlanda
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2-Danimarka
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1-Finlandiya