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Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Belli Oldu

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), küresel anket verilerinden yararlanarak belirlediği, ?2022 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri? raporunu yayınladı.

  1. 112-Türkiye

    112-Türkiye

  2. 20-Fransa

    20-Fransa

  3. 19-Belçika

    19-Belçika

  4. 18-Çekya (Çek Cumhuriyeti)

    18-Çekya (Çek Cumhuriyeti)

  5. 17-Birleşik Krallık

    17-Birleşik Krallık

  6. 16-Amerika Birleşik Devletleri

    16-Amerika Birleşik Devletleri

  7. 15-Kanada

    15-Kanada

  8. 14-Almanya

    14-Almanya

  9. 13-İrlanda

    13-İrlanda

  10. 12-Avustralya

    12-Avustralya

  11. 11-Avusturya

    11-Avusturya

  12. 10-Yeni Zelanda

    10-Yeni Zelanda

  13. 9-İsrail

    9-İsrail

  14. 8-Norveç

    8-Norveç

  15. 7-İsveç

    7-İsveç

  16. 6-Lüksemburg

    6-Lüksemburg

  17. 5-Hollanda

    5-Hollanda

  18. 4-İsviçre

    4-İsviçre

  19. 3-İzlanda

    3-İzlanda

  20. 2-Danimarka

    2-Danimarka

  21. 1-Finlandiya

    1-Finlandiya