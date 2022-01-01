Diyette Tok Tutan Yiyecekler Nelerdir?
Kilo problemi yaşayan birçok kişinin muzdarip olduğu konulardan biri iştah problemidir. Uzmanlara göre iştah açan besinler yerine iştah kesenleri bilmek ve buna göre beslenmek kilo verimi konusunda büyük bir avantaj sağlar.
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Strese bağlı artan iştah ve aşırı yeme isteği, besleyici olmayan yiyecekler yeme ile sonlanır.
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Farkındalıklı beslenme uygulamaları ve dikkatli yemek, iştah artışına paralel gelişen tıkınırcasına yemeyi ve rahatça sürekli olarak yemeyi azaltabilir.
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İşte en etkili iştah azaltan ve tok tutan besinler:
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AYVA
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BADEM
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BROKOLİ
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ARMUT
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KEPEKLİ MAKARNA
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YUMURTA
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SALATALIK
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MAYDANOZ
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KARNABAHAR
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MADEN SUYU
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SİRKE
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ÇAVDAR EKMEĞİ
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TARÇIN
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KIRMIZI BİBER
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YULAF EZMESİ
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IHLAMUR
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YAĞSIZ ET
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YEŞİL SALATA
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YEŞİL ÇAY