Diyette Tok Tutan Yiyecekler Nelerdir?

İşte en etkili iştah azaltan ve tok tutan besinler:

Farkındalıklı beslenme uygulamaları ve dikkatli yemek, iştah artışına paralel gelişen tıkınırcasına yemeyi ve rahatça sürekli olarak yemeyi azaltabilir.

Strese bağlı artan iştah ve aşırı yeme isteği, besleyici olmayan yiyecekler yeme ile sonlanır.

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