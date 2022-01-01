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Diyette Tok Tutan Yiyecekler Nelerdir?

Kilo problemi yaşayan birçok kişinin muzdarip olduğu konulardan biri iştah problemidir. Uzmanlara göre iştah açan besinler yerine iştah kesenleri bilmek ve buna göre beslenmek kilo verimi konusunda büyük bir avantaj sağlar.

  1. Strese bağlı artan iştah ve aşırı yeme isteği, besleyici olmayan yiyecekler yeme ile sonlanır.

    Strese bağlı artan iştah ve aşırı yeme isteği, besleyici olmayan yiyecekler yeme ile sonlanır.

  2. Farkındalıklı beslenme uygulamaları ve dikkatli yemek, iştah artışına paralel gelişen tıkınırcasına yemeyi ve rahatça sürekli olarak yemeyi azaltabilir.

    Farkındalıklı beslenme uygulamaları ve dikkatli yemek, iştah artışına paralel gelişen tıkınırcasına yemeyi ve rahatça sürekli olarak yemeyi azaltabilir.

  3. İşte en etkili iştah azaltan ve tok tutan besinler:

    İşte en etkili iştah azaltan ve tok tutan besinler:

  4. AYVA

    AYVA

  5. BADEM

    BADEM

  6. BROKOLİ

    BROKOLİ

  7. ARMUT

    ARMUT

  8. KEPEKLİ MAKARNA

    KEPEKLİ MAKARNA

  9. YUMURTA

    YUMURTA

  10. SALATALIK

    SALATALIK

  11. MAYDANOZ

    MAYDANOZ

  12. KARNABAHAR

    KARNABAHAR

  13. MADEN SUYU

    MADEN SUYU

  14. SİRKE

    SİRKE

  15. ÇAVDAR EKMEĞİ

    ÇAVDAR EKMEĞİ

  16. TARÇIN

    TARÇIN

  17. KIRMIZI BİBER

    KIRMIZI BİBER

  18. YULAF EZMESİ

    YULAF EZMESİ

  19. IHLAMUR

    IHLAMUR

  20. YAĞSIZ ET

    YAĞSIZ ET

  21. YEŞİL SALATA

    YEŞİL SALATA

  22. YEŞİL ÇAY

    YEŞİL ÇAY