'Hükümeti Destekliyorum Muhalefetten Korkmuyorum'

Tarkan olayı gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı. Şarkı da çok dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki! Lay lay lom yaparım, hepimiz yaparız. bu duruma düşmemek için böyle şarkılar yapmıyorum."