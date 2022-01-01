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'Hükümeti Destekliyorum Muhalefetten Korkmuyorum'

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç Blue Tv'de '40' programını konuk oldu. Ortaç, özel hayatından, sanat dünyasına, şarkılarına ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

  1. BluTV ekranlarında yayınlanan, formatı BBO Yapım?a ait olan, yapımcılığını ise Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu?nun üstlendiği ?40?, yeni bölümüne Serdar Ortaç yaptığı açıklamalarla damga vurdu.

    BluTV ekranlarında yayınlanan, formatı BBO Yapım?a ait olan, yapımcılığını ise Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu?nun üstlendiği ?40?, yeni bölümüne Serdar Ortaç yaptığı açıklamalarla damga vurdu.

  2. Artık muhalefet cephesinden tepki almaktan korkmadığını dile getiren Ortaç, "Ben Tayyip ağabeyi, Emine ablamı kişilik olarak seviyorum" dedi.

    Artık muhalefet cephesinden tepki almaktan korkmadığını dile getiren Ortaç, "Ben Tayyip ağabeyi, Emine ablamı kişilik olarak seviyorum" dedi.

  3. "HÜKÜMETİ DESTEKLİYORUM" "Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum, artık temkinli konuşmuyorum" diyen Ortaç, "Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara. Evet Cumhurbaşkanımızın, hükümetin yaptığı her adımı destekliyorum" ifadelerini kullandı.

    "HÜKÜMETİ DESTEKLİYORUM" "Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum, artık temkinli konuşmuyorum" diyen Ortaç, "Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara. Evet Cumhurbaşkanımızın, hükümetin yaptığı her adımı destekliyorum" ifadelerini kullandı.

  4. 'TARKAN' AÇIKLAMASI Programın sunucusu Özgen, Serdar Ortaç'a Tarkan'ın son şarkısı Geççek'i de sordu. Özgen'in 'Tarkan Geççek şarkısıyla Cumhurbaşkanına saygısızlık mı etti?' sorusunda Serdar Ortaç, açık bir şekilde cevap verdi:

    'TARKAN' AÇIKLAMASI Programın sunucusu Özgen, Serdar Ortaç'a Tarkan'ın son şarkısı Geççek'i de sordu. Özgen'in 'Tarkan Geççek şarkısıyla Cumhurbaşkanına saygısızlık mı etti?' sorusunda Serdar Ortaç, açık bir şekilde cevap verdi:

  5. Tarkan olayı gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı. Şarkı da çok dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki! Lay lay lom yaparım, hepimiz yaparız. bu duruma düşmemek için böyle şarkılar yapmıyorum."

    Tarkan olayı gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı. Şarkı da çok dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki! Lay lay lom yaparım, hepimiz yaparız. bu duruma düşmemek için böyle şarkılar yapmıyorum."

  6. "KAFAM ÇOK İYİ BASAR" "Adamı mahvettik işte. Geççek geççek bu işte..." diyen Ortaç, "Çocuk pandemi geççek diyor nerelere çekiliyor. Bunlar olmasın diye aşk şarkısı yapıyorum işte, kafam basmadığı için değil! Kafam çok da iyi basar benim" sözlerini kullandı.

    "KAFAM ÇOK İYİ BASAR" "Adamı mahvettik işte. Geççek geççek bu işte..." diyen Ortaç, "Çocuk pandemi geççek diyor nerelere çekiliyor. Bunlar olmasın diye aşk şarkısı yapıyorum işte, kafam basmadığı için değil! Kafam çok da iyi basar benim" sözlerini kullandı.