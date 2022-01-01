Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: İstanbul İstikameti Kapandı
Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İlk bilgilere göre en az 30 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım durdu. İşte olay yerinden ilk fotoğraflar...
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Bolu Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
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18 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk bilgilere göre 30 kişi yaralandı.
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Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.
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İstanbul istikametine giden araçlar ise Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.
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İşte olay yerinden diğer kareler...
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