Bolu Dağı Tüneli'nde ki büyük kazadan ilk görüntüler
Bolu Dağı Tüneli'nde ki büyük kazadan ilk görüntüler
Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak
Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak
Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
10 Mayıs'taki toplantıda tüm kamu çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayacağız
10 Mayıs'taki toplantıda tüm kamu çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayacağız
Yargıtay, ürün değişimi talebini reddeden mahkeme kararını bozdu
Yargıtay, ürün değişimi talebini reddeden mahkeme kararını bozdu
Türkiye'nin dev projesi start alıyor
Türkiye'nin dev projesi start alıyor
Düğün sezonu öncesi Yargıtay'dan emsal 'kapora' kararı
Düğün sezonu öncesi Yargıtay'dan emsal 'kapora' kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon bağlantısı ile işçilere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon bağlantısı ile işçilere hitap etti
Gülen iade edilecek mi? Bakan Bozdağ: Şartlar oluştu
Gülen iade edilecek mi? Bakan Bozdağ: Şartlar oluştu
Ramazan öncesi çarşı pazara ateş düştü! Yüzde 86'lık zamlar var
Ramazan öncesi çarşı pazara ateş düştü! Yüzde 86'lık zamlar var
Boğaziçi'nde yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nin yabancı dil oranı değiştirildi
Boğaziçi'nde yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nin yabancı dil oranı değiştirildi
Emniyette 'bölge sistemi' tartışması
Emniyette 'bölge sistemi' tartışması
Temel ürünler ucuza alınacak
Temel ürünler ucuza alınacak
Bakan Özer 7 buçuk ayda genç işsizliğe savaş açtı
Bakan Özer 7 buçuk ayda genç işsizliğe savaş açtı
FETÖ'cü yarbay ataşe olamadan yakayı ele verdi
FETÖ'cü yarbay ataşe olamadan yakayı ele verdi
POMEM ve PMYO'oda evlilikle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı
POMEM ve PMYO'oda evlilikle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı
Cumhurbaşkanı ücretsiz olacak dedi, herkes köprüye akın etti
Cumhurbaşkanı ücretsiz olacak dedi, herkes köprüye akın etti
'Kül yutmam' demeyin! Savcı da 200 bin TL kaptırdı
'Kül yutmam' demeyin! Savcı da 200 bin TL kaptırdı
Kiralık dairede kriz büyüyor! İşte en çok artış yaşanan iller
Kiralık dairede kriz büyüyor! İşte en çok artış yaşanan iller
Türkiye nüfusunun yapısı değişti: Her 4 haneden birinde yaşlı var
Türkiye nüfusunun yapısı değişti: Her 4 haneden birinde yaşlı var
Görüntüler ortaya çıktı! Doktor uzman çavuşu darbetmiş, doktora soruşturma başlatıldı
Görüntüler ortaya çıktı! Doktor uzman çavuşu darbetmiş, doktora soruşturma başlatıldı
Vaka sayıları açıklandı: 19 bin 126 yeni vaka, 123 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 19 bin 126 yeni vaka, 123 vefat
Hatay Valiliği'nden Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusu
Hatay Valiliği'nden Belediye Başkanı Savaş hakkında suç duyurusu
Borsa tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı
Vali Yerlikaya saat vererek uyardı: Lütfen trafiğe çıkmayalım
Vali Yerlikaya saat vererek uyardı: Lütfen trafiğe çıkmayalım
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izin yönergesini değiştirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izin yönergesini değiştirdi
ABD'den Türkiye'ye 'F-35' teklifi: S-400'leri Ukrayna'ya ver
ABD'den Türkiye'ye 'F-35' teklifi: S-400'leri Ukrayna'ya ver
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretini açıkladı
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretini açıkladı
Emniyetin 'bölge sistemi'ne göre illerin hizmet süreleri
Emniyetin 'bölge sistemi'ne göre illerin hizmet süreleri
Meslek liselerinde hedef 1,5 milyar lira gelir
Meslek liselerinde hedef 1,5 milyar lira gelir

Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: İstanbul İstikameti Kapandı

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İlk bilgilere göre en az 30 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım durdu. İşte olay yerinden ilk fotoğraflar...

  1. Bolu Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

    Bolu Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

  2. 18 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk bilgilere göre 30 kişi yaralandı.

    18 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk bilgilere göre 30 kişi yaralandı.

  3. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.

    Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.

  4. İstanbul istikametine giden araçlar ise Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.

    İstanbul istikametine giden araçlar ise Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.

  5. İşte olay yerinden diğer kareler...

    İşte olay yerinden diğer kareler...