İki vagonlu tren, tavana monte edilen ve yerden piller içeren yakıt hücrelerini kullanacak. Siemens?ten yapılan açıklamada, "Hidrojenle çalışan mekanizma, demiryolu taşımacılığını karbondan arındıran ve iklim hedeflerimize ulaşmada önemli bir katkı sağlayacak" denildi. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından "çok yönlü bir enerji taşıyıcısı" olarak tanımlanan hidrojen, çok çeşitli uygulamalara sahip ve ulaşım da dahil olmak üzere çok çeşitli endüstrilerde kullanılıyor.