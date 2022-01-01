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Küresel Isınmaya Karşı Hidrojenle Çalışan Tren

Küresel ısınma ve insan faaliyetleri, gezegenimize geri dönülmeyecek zararlar variyor. Bu nedenle, karbon emisyonlarının nötrlenmesi için çevreci yakıtlarla çalışan ulaşım araçlarının geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Almanya, bu kapsamda hidrojen ile çalışan trenin 2024 yılında faaliyete geçebileceğini açıkladı.

  1. Küresel ısınmaya karşı hiddojenli tren geliyor. Alman demiryolu şirketi Siemens Mobility, hidrojen kullanan trenler üzerinde çalışan birkaç şirketten biri arasında yer alıyor.

    Küresel ısınmaya karşı hiddojenli tren geliyor. Alman demiryolu şirketi Siemens Mobility, hidrojen kullanan trenler üzerinde çalışan birkaç şirketten biri arasında yer alıyor.

  2. Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde hidrojenle çalışan bir tren kullanma planları, Siemens Mobility ve demiryolu operatörü Bayerische Regiobahn'ın bir kiralama sözleşmesi imzalamasıyla birlikte gerçeğe bir adım daha yaklaştı.

    Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde hidrojenle çalışan bir tren kullanma planları, Siemens Mobility ve demiryolu operatörü Bayerische Regiobahn'ın bir kiralama sözleşmesi imzalamasıyla birlikte gerçeğe bir adım daha yaklaştı.

  3. 2024 YILININ OCAK AYINDA FAALİYETE GEÇMESİ BEKLENİYOR Siemens tarafından yapılan açıklamada, prototip trenin testlerinin 2023'ün ortalarında Augsburg ve Füsse arasındaki güzergahlar da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde başlayacağı ve trenin 2024 yılının Ocak ayında resmi olarak yolcu hizmetine başlamasının planlandığı belirtildi.

    2024 YILININ OCAK AYINDA FAALİYETE GEÇMESİ BEKLENİYOR Siemens tarafından yapılan açıklamada, prototip trenin testlerinin 2023'ün ortalarında Augsburg ve Füsse arasındaki güzergahlar da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde başlayacağı ve trenin 2024 yılının Ocak ayında resmi olarak yolcu hizmetine başlamasının planlandığı belirtildi.

  4. İki vagonlu tren, tavana monte edilen ve yerden piller içeren yakıt hücrelerini kullanacak. Siemens?ten yapılan açıklamada, "Hidrojenle çalışan mekanizma, demiryolu taşımacılığını karbondan arındıran ve iklim hedeflerimize ulaşmada önemli bir katkı sağlayacak" denildi. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından "çok yönlü bir enerji taşıyıcısı" olarak tanımlanan hidrojen, çok çeşitli uygulamalara sahip ve ulaşım da dahil olmak üzere çok çeşitli endüstrilerde kullanılıyor.

    İki vagonlu tren, tavana monte edilen ve yerden piller içeren yakıt hücrelerini kullanacak. Siemens?ten yapılan açıklamada, "Hidrojenle çalışan mekanizma, demiryolu taşımacılığını karbondan arındıran ve iklim hedeflerimize ulaşmada önemli bir katkı sağlayacak" denildi. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından "çok yönlü bir enerji taşıyıcısı" olarak tanımlanan hidrojen, çok çeşitli uygulamalara sahip ve ulaşım da dahil olmak üzere çok çeşitli endüstrilerde kullanılıyor.

  5. Küresel ısınmaya karşı hidrojenle çalışan tren: Almanya hedeflerine bir adım daha yaklaştı - 5 BİRÇOK ŞİRKET HİDROJENE YÖNELDİ Demiryolunda Siemens?in dışında Doğu Japonya Demiryolu ve Avrupa demiryolu üreticisi Alstom bu alanda ilerliyor. Alstom'dan gelen hidrojen trenleri şimdiden Almanya ve Avusturya'da yolcu taşıdı. Otomobillerde ise Toyota hidrojen yakıt hücresi pazarına girerken, Riversimple gibi daha küçük şirketler de hidrojenle çalışan arabalar geliştiriyor.

    Küresel ısınmaya karşı hidrojenle çalışan tren: Almanya hedeflerine bir adım daha yaklaştı - 5 BİRÇOK ŞİRKET HİDROJENE YÖNELDİ Demiryolunda Siemens?in dışında Doğu Japonya Demiryolu ve Avrupa demiryolu üreticisi Alstom bu alanda ilerliyor. Alstom'dan gelen hidrojen trenleri şimdiden Almanya ve Avusturya'da yolcu taşıdı. Otomobillerde ise Toyota hidrojen yakıt hücresi pazarına girerken, Riversimple gibi daha küçük şirketler de hidrojenle çalışan arabalar geliştiriyor.

  6. Havacılıkta Airbus, Eylül 2020'de üç "hibrit-hidrojen" konseptli uçağın ayrıntılarını yayınladı ve 2035 yılına kadar hizmete girebileceklerini söyledi. Aynı ay, yolcu taşıyabilen bir hidrojen yakıt hücreli uçak test uçuşunu yaptı. Airbus CEO'su Guillaume Faury geçtiğimiz günlerde, hidrojen uçaklarının orta ve uzun vadede ?nihai çözüm? olduğunu söyledi.

    Havacılıkta Airbus, Eylül 2020'de üç "hibrit-hidrojen" konseptli uçağın ayrıntılarını yayınladı ve 2035 yılına kadar hizmete girebileceklerini söyledi. Aynı ay, yolcu taşıyabilen bir hidrojen yakıt hücreli uçak test uçuşunu yaptı. Airbus CEO'su Guillaume Faury geçtiğimiz günlerde, hidrojen uçaklarının orta ve uzun vadede ?nihai çözüm? olduğunu söyledi.